Monica Anghel a aniversat 40 de ani de carieră printr-un concert de excepție, organizat la Sala Palatului. Surpriza serii a fost apariția pe scenă a fiului artistei.

Aviv Alexandru a urcat pe scenă, i-a oferit un buchet de flori mamei sale și i-a adus cuvinte de recunoștință. Tânărul a mărturisit că este o onoare să o numească pe Monica Anghel „mamă”

„El este feciorul meu și al soțului meu. Băiatul nostru. Și vrea să-mi spună ceva. Mulțumesc tare mult pentru flori, mama!', a spus Monica Anghel, în vârstă de 54 de ani, îmbrățișându-și fiul.

Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă: „Chiar dacă uneori o mai supăr...”

Adolescentul a avut un discurs emoționant.

Cu cel mai mare drag. În primul rând vreau să vă mulțumesc absolut tuturor că ați venit într-un număr atât de mare aici, la concert. Vreau în primul rând să spun că țin să mă mândresc cu o mamă ca… mama… că este o onoare pentru mine să-i pot spune Monicăi Anghel mamă. Și că o iubesc extraordinar de mult, chiar dacă uneori o mai supăr. Dar așa sunt tinerii din ziua de azi. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez o seară cât mai plăcută și vă iubesc și pe voi, și pe mama, evident. Vă urez tot binele din lume!', a spus Aviv pe scenă, potrivit viva.ro.

Tânărul a coborât apoi, iar mama sa i-a cerut să-i promită că nu o va mai supăra

„Mă ajuți tu cu florile? [...] Te iubesc, te prețuiesc și să nu mă mai superi! OK? Promiți? Public? A promis. Gata!”, a spus artista.

Monica Anghel a devenit mama lui Aviv în anul 2010, la vârsta de 39 de ani.

Artista a sărbătorit 40 de ani de carieră pe scena Sălii Palatului: „Sunt atât de emoționată încă pentru acest concert pe care am reușit să-l facem. Am fost 150 de oameni care am lucrat la acest concert. Este fantastic. Mă bucur că am putut din nou să aduc emoție, bucurie și căldură. Fiului meu îi doresc din toată ființa mea să fie sănătos, să aibă echilibrat, să aibă noroc, să mă asculte, să fie perseverent și să nu renunțe niciodată la visul pe care îl are”, a declarat Monica Anghel pentru Antena Stars, precizând că în cei 40 de ani de carieră a câștigat 11 trofee internaționale.

