Ce arată certificatul de deces al lui Eric Dane. Detalii neștiute despre sfârșitul actorului din Grey’s Anatomy

Certificatul de deces aduce informații neștiute despre ultimele momente ale actorului. Medicii au dezvăluit ce s-a întâmplat cu starul Grey’s Anatomy înainte de a muri.

S-a aflat care a fost, de fapt, motivul real al morții lui Eric Dane. Actorul îndrăgit din Grey’s Anatomy s-a confruntat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), însă certificatul său de deces a scos la iveală un alt motiv.

Ce arată certificatul de deces al lui Eric Dane

Eric Dane a murit pe 19 februarie, la aproape un an după ce anunțase că suferă de SLA. Actorul a primit diagnosticul crunt în aprilie 2025.

Boala i-a afectat organismul treptat, iar acest lucru a dus la moartea sa neașteptată, la vârsta de doar 53 de ani. Corpul actorului nu a fost afectat imediat, însă organismul său a cedat progresiv.

Diagnosticul de SLA, cunoscut și sub denumirea de boala Lou Gehrig, afectează celulele nervoase motorii, iar în timp poate duce la paralizia musculară. Din păcate, nu există un tratament curativ, dar există medicamente care pot încetini progresia bolii.

Deși a luptat eroic cu această afecțiune, Dane a fost vizibil afectat. Conform certificatului său de deces, actorul a murit din cauza insuficienței respiratorii, complicată de SLA. Boala i-a afectat capacitatea de a respira, iar acest lucru s-a dovedit fatal, a citat DailyMail.

Familia îndurerată a anunțat decesul

Familia actorului a fost cea care a făcut public decesul acestuia. Eric Dane a luptat eroic cu boala până în ultimul moment. Actorul nu s-a sfiit niciodată să recunoască faptul că viața sa s-a schimbat radical.

De asemenea, a fost sincer și transparent, povestind adesea despre dificultățile de a trăi cu o astfel de afecțiune. Dane s-a arătat ulterior un susținător al cercetărilor pentru dezvoltarea unui tratament împotriva SLA, dar și al organizațiilor care atrag atenția asupra acestei boli grave.

Scleroza laterală amiotrofică este o boală progresivă care afectează neuronii motorii. Pacienții pot avea slăbiciune musculară, dificultăți de vorbire, de înghițire și chiar de respirație. În cazurile avansate, insuficiența respiratorie poate deveni fatală, așa cum s-a întâmplat în cazul regretatului actor.

Rebecca Gayheart a sărbătorit ziua de naștere a fiicei sale după moartea lui Eric Dane

Rebecca Gayheart a marcat aniversarea fiicei sale după pierderea cutremurătoare a soțului, Eric Dane. Billie a împlinit 16 ani, iar mama sa a postat o serie de fotografii pe conturile de Instagram. Rebecca și Eric au avut împreună două fiice, Billie și Georgia.

Cu puțin înainte să se stingă din viață, Eric a lăsat un mesaj de adio pentru fiicele sale, transmițându-le lecțiile importante pe care le-a învățat în viață. De altfel, vedetele de la Hollywood s-au mobilizat pentru a strânge fonduri pentru cele două fete ale actorului.

Deși familia continuă să treacă prin momente dificile, Rebecca încearcă să mențină adolescentele unite. Greutățile prin care au trecut au lăsat o amprentă profundă asupra lor, însă sprijinul și dragostea familiei rămân puternice.