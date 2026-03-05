Antena Căutare
De ce fac copiii Laurei Cosoi flotări? Vedeta însărcinată a cincea oară are 3 reguli stricte pentru o familie numeroasă

Laura Cosoi mai are puțin și-l va întâmpina pe cel de-al cincilea copil. Vedeta recunoaște că fără disciplină și reguli clare nu ar fi reușit să gestioneze o familie atât de numeroasă. 

Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 17:05
Laura Cosoi are niște reguli clare pentru copiii ei | Instagram

Laura Cosoi se bazează pe 3 reguli clare în ceea ce privește educația copiilor, iar una dintre ele vine cu pedepse sportive. Pentru a le convinge să doarmă, vedeta recurge chiar și la flotări.

Laura Cosoi, 3 reguli de aur pentru a gestiona o familie numeroasă

„Oamenii cred că e haos într-o casă cu mulți copii. Niciodată nu este. Sunt foarte multe reguli și foarte multă disciplină. Avem 3 reguli de aur. Nu-și aleg singure hainele. Există pedepse sportive. Dacă zic: <<Nu mi-e somn>>, <<hai, 10 flotări!>> Să vezi cum se culcă. Și a treia regulă: niciodată dacă am zis ceva, chiar dacă am greșit și aș vrea să dau înapoi, nu dau. Până la capăt. Nu funcționează, dacă nu te ții de ele, copiii înțeleg că pot să negocieze”, a spus Laura Cosoi la DigiFM.

Laura Cosoi este din fire o persoană foarte organizată și pregătește totul din timp: de la mâncarea pentru a doua zi până la haine pentru toți copiii.

„Nu mă culc liniștită fără să știu ce am de pregătit pentru a doua zi."

Întrebată pe Instagram dacă are ajutoare cu copiii și treburile casnice, actrița în vârstă de 42 de ani a răspuns: „Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate. Dacă nu ne descurcăm cu dusul sau adusul de la after, apelăm și la șoferul nostru de la brutărie și la soția lui, care preiau din responsabilități și ne sunt de ajutor”.

Printr-un videoclip emoționant publicat de ziua ei, Laura Cosoi a anunțat că ea și COsmin, soțul ei, se pregătesc pentru bebelușul cu numărul 5.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pura, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Multumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris Laura Cosoi pe rețelele sociale.

