Mireasa, sezon 12. Cum a fost task-ul telefoanelor pentru Emily și Liviu. Cei doi au fost votați de casă să participe la task

Pentru că au primit cele mai multe voturi din partea concurenților, Emily și Liviu au fost singurii din sezonul 12 Mireasa care au participat la task-ul telefoanelor.

La task-ul telefoanelor, Emily a primit telefonul lui Liviu, iar băiatul a primit telefonul logodnicei. Cei doi au putut vedea poze, mesaje, notițe și tot ce se mai află în telefonul partenerului.

Emily și Liviu au spus că nu au fost deraanjați de ce au găsit în telefoane, având în vedere că totul ține de trecut!

Ce au găsit Liviu și Emily la task-ul telefoanelor. Fata și-a făcut de cap și a blocat mai multe fete din telefonul logodnicului. Ce a vorbit Emily cu Marinescu

„Ce te-aș tachina! Sigur îți plac blondele? Ai mai multe brunete pe aici. N-am nicio treabă cu fetele astea, frate! Cine e Cătălina? Săraca, o să fie dezamăgită. Mesaj: Tu vorbeai cu mine să ne vedem și te-ai dus la Mireasa! Succes oricum! Fostă? (n.r. Liviu: oarecum). Ia zi, îți mai e gândul la ea? (n.r. Liviu: Gândul meu era doar la mine)”, a spus Emily.

„Hai că m-am lămurit cu ce băieți ți-au dat mesaj. Fostul? Urât era, Doamne! Să mă ferească Dumnezeu!”, a spus și Liviu.

Emily și-a făcut de cap și a blocat mai multe fete cu care Liviu a avut schimburi de mesaje! Fata a găsit și conversațiile cu Iolanda.

„Gata! Ți-am blocat-o pe Iolanda! Te superi?”, a spus Emily.

„De când așteptam asta!”, a spus Liviu.

Liviu a găsit în telefonul lui Emily o conversație cu Marinescu, purtată după prima sa eliminare din casă.

„Marinescu mi-a scris, dorea să ieșim să ne vedem, acele întâlniri nu au avut loc și cam atât”, a spus Emily.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie, cu 4 cupluri logodite: Denisa și Cristian, Emily și Liviu, Florina și Alex și Lavinia și Adin.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.