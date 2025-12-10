Mireasa, sezon 12. De ce a întârziat Simona Gherghe. Andreea Frățilă îi ține locul la începutul emisiunii

Simona Gherghe a anunțat că emisia live de pe 10 decembrie 2025 începe cu Andreea Frăilă pe fotoliul de moderatoare. Motivul e cât se poate de întemeiat.

Simona Gherghe participă pe 10 decembrie la serbarea Anei, fiica sa, motiv pentru care întârzie în prima oră de emisie.

De ce a întârziat Simona Gherghe de la emisia live de azi. Andreea Frățilă îi ține locul la începutul emisiunii Mireasa

„O să întârzii. Dar o să vedeți de ce întârzii. Motivat. Ei sunt la 14:00 aici, eu vin la 15:00. Are fiica mea serbare, nu pot să lipsesc! O să fie Andreea cu voi o oră și apoi vin și eu repede-repede!”, a anunțat Simona Gherghe la finalul emisiei live de pe 9 decembrie 2025.

Așadar, Andreea Frățilă, moderatoarea emisiunii Mireasa, direct din culise, a deschis emisia live de Mireasa de pe 10 decembrie 2025.

„Sunt aici să ofer o mână de ajutor, Simona vine pe parcurs, după ce se termină serbarea fiicei sale”, a spus Andreea Frățilă, precizând că de la începutul emisiunii mai lipsesc și fetele care se mărită, pentru că au fost la proba rochiilor de mireasă. Și băieții au fost la proba costumelor de mire.

