Mireasa, sezon 12. De ce a întârziat Simona Gherghe. Andreea Frățilă îi ține locul la începutul emisiunii

Simona Gherghe a anunțat că emisia live de pe 10 decembrie 2025 începe cu Andreea Frăilă pe fotoliul de moderatoare. Motivul e cât se poate de întemeiat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 13:46 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 14:07
Andreea Frățilă a deschis emisia live de Mireasa de pe 10 decembrie 2025 | Antena 1

Simona Gherghe participă pe 10 decembrie la serbarea Anei, fiica sa, motiv pentru care întârzie în prima oră de emisie.

De ce a întârziat Simona Gherghe de la emisia live de azi. Andreea Frățilă îi ține locul la începutul emisiunii Mireasa

„O să întârzii. Dar o să vedeți de ce întârzii. Motivat. Ei sunt la 14:00 aici, eu vin la 15:00. Are fiica mea serbare, nu pot să lipsesc! O să fie Andreea cu voi o oră și apoi vin și eu repede-repede!”, a anunțat Simona Gherghe la finalul emisiei live de pe 9 decembrie 2025.

Așadar, Andreea Frățilă, moderatoarea emisiunii Mireasa, direct din culise, a deschis emisia live de Mireasa de pe 10 decembrie 2025.

„Sunt aici să ofer o mână de ajutor, Simona vine pe parcurs, după ce se termină serbarea fiicei sale”, a spus Andreea Frățilă, precizând că de la începutul emisiunii mai lipsesc și fetele care se mărită, pentru că au fost la proba rochiilor de mireasă. Și băieții au fost la proba costumelor de mire.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.






