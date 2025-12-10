Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin, schimb de replici în direct: „Nu ai respect!”

În emisia live de Mireasa de pe 10 decembrie 2025 a existat un schimb de replici între Cosmin și Loredana. Fata s-a supărat după ce băiatul s-a plâns de pretențiile ei în ceea ce privește comportamentul lui.

„Simt că are deranjuri și se supără pe niște chestii ca și cum am fi într-o relație sau într-o cunoaștere. N-ai de ce să te superi și să-mi și verbalizezi”, i-a spus Cosmin Ștefaniei despre Loredana.

În direct, Loredana a spus că i-a dispărut dragul pe care îl avea pentru Cosmin.

Loredana s-a supărat pe Cosmin: „Nu ai respect”. Cei doi au avut un schimb de replici în direct: „Nu am vrut să-ți dau ție florile și punct!”

„Vreau să fiu foarte clară! Eu n-am sentimente față de Cosmin! Mi-a fost drag, dar cu tipul tău de comportament, mi-a trecut și dragul ăla! Nu am venit și nu m-am dat la tine. Faptul că eu am făcut pentru tine paste și tu le-ai împărțit cu altă fată în fața mea, cu Nicoleta, și făceai anumite glume… Nu încurca geloziile cu lipsa de respect! Eu eram melancolică și tu te uitai la pantalonii scurți ai Nicoletei…”, a spus Loredana.

„Dar ce avem noi amândoi?”, a întrebat Cosmin.

„Nu am nicio pretenție de la tine! Faptul că nu ai respect… Și cu florile… preferi să le lași să se ofilească”, i-a spus Loredana.

„N-am vrut să ți le dau ție! Punct! Pe ce bază te deranjează chestiile pe care le fac față de alte fete?”, a spus Cosmin.

