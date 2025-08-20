Mireasa, sezon 12. O replică a lui Virgil a supărat-o foarte tare pe Ștefania: „Nu m-am simțit sigură să continui”

Ștefania a spus în direct la Mireasa, pe 20 august, că nu prea ar mai vrea să aibă de-a face cu Virgil.

Emily, Liviu, Ștefania și Virgil au mers în același loc la date, iar o replică spusă de Virgil lui Emily a supărat-o foarte tare pe Ștefania.

„Am zis eu ceva din punctul ei de vedere greșit și a supărat-o foarte tare. În drum spre locația de întâlnire eram cu Emily, cu Liviu și cu Ștefania. Am zis: ce aș mânca junk food. Și Emily a spus că ea ar mânca o shaorma. Și i-am zis că știu eu o shaormerie bună, te duc eu. Atâta tot. Și Ștefania a zis: Da, shaorma...”, a povestit Virgil.

O replică a lui Virgil a supărat-o foarte tare pe Ștefania: „Nu m-am simțit sigură să continui”. Ce s-a întâmplat la date

„A zis te duc eu la o shaormerie super bună. Când era la date cu mine”, a spus Ștefania

Trebuie să spun: îți recomand o shaorma. Am formulat greșit. Eu pentru Emily nu am nimic.

Pe moment eu nu mai voiam nici să merg la date. Și acum sunt supărat. Deja aveam dubiile mele. Nu m-am simțit sigură să continui. Nu simt că sunt unde trebuie să fiu”, a spus Ștefania.

„Nu știu să fac ca să mă creadă că doar pe ea o vreau. Am supărat-o foarte tare”, a spus Virgil.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.