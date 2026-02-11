Mireasa, sezon 12. Prietenia dintre cuplurile Emily-Liviu și Cristian-Denisa s-a destrămat. Ce au spus la două luni de la Finală

Deși s-au susținut reciproc la finalul sezonului 12 Mireasa și au petrecut Revelionul împreună, cuplurile Liviu-Emily și Denisa-Cristian nu mai sunt prietene.

Denisa a recunoscut în mediul online că ea și Emily nu mai sunt prietene după ce soția lui Liviu ar fi spus niște vorbe care ei nu i-au picat bine. Denisa s-a afișat alături de Iolanda, despre care este cunoscut că a avut în trecut o relație cu soțul lui Emily. La Mireasa, Capriciile Iubirii, Emily și Liviu nu au pomenit de Cristian și Denisa când au fost întrebați cu cine țin legătura.

Ce au spus Emily și Liviu la Capricii, după ce s-a aflat că prietenia cu Denisa și Cristian s-a destrămat: „Cu cine țineți legătura?”

Invitați la Mireasa, Capriciile Iubirii, Emily și Liviu au fost întrebați cu cine păstrează legătura dintre foștii colegi din sezonul 12. Cei doi nu au pronunțat niciun nume, ceea ce dă de înțeles că prietenia cu Denisa și Cristian s-a destrămat după aproximativ 2 luni de la Finală. De Revelion, Emily și Liviu au petrecut alături de Cristian și Denisa.

„Așa cu cine vrea să țină legătura cu noi, dar sunt persoane…”, a spus Emily în timp ce Liviu a fost mai direct: „Eu cu nimeni!”, a spus soțul lui Emily.

De cealaltă parte, Denisa a recunoscut că între ea și Emily a existat o discuție supărătoare.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Emily și Liviu, despre viața în afara competiție. Tânăra a spus că nu prea a vorbit cu mama ei

Denisa a recunoscut că ea și Emily au avut „o mică ceartă”

„Ideea este că am avut o mică ceartă, nu ceartă, că e mult spus. Au fost anumite cuvinte spuse la adresa mea care nu mi-au picat bine și am preferat să încheiem orice discuție. Credeți-mă că eu nu bârfesc cu Iolanda (...) Bârfim de noi două (n.r. despre ea și Iolanda), atâta (...) Nu o bârfim pe Emily”, a spus Denisa.

„Nici nu avem ce se bârfim, oameni buni (...) Eu consider că am treburi mult mai interesante și importante de discutat, am eu altele de discutat (...) Noi vorbim, dar vorbim despre alte alea: despre Alexandru, despre bărbații mei, gagicii mei (...), deci am alte probleme. Eu am alte discuții mai interesante, nu am eu timp de așa ceva, să vorbesc de alții”, a reacționat Iolanda.

Reamintim că la finalul sezonului 12 Mireasa, Denisa a fost singura fată din competiție care a fost alături de Emily, după ce mai mulți concurenți și-au exprimat dezaprobarea față de revenirea fetei. Denisa a fost bună prietenă cu Diana, până în momentul în care Emily a revenit în casa Mireasa decisă să se mărite cu Liviu. Atunci a existat un schimb de replici între Diana și Emily, iar Denisa a ales să o suțină pe Emily și a început ea însăși un conflict de proporții cu Diana.