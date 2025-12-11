Mireasa, sezon 12. Votare excepțională. Pe cine au ales concurenții să participe la task-ul telefoanelor

Concurenții din sezonul 12 Mireasa au avut parte de o votare excepțională: au ales un cuplu care să participe la task-ul telefoanelor.

În sezonul 12 Mireasa un singur cuplu va efectua celebrul task al telefoanelor. Emily și Liviu au fost votați de majoritatea concurenților pentru a participa la task. Așadar, Emily va privi în telefonul logodnicului și invers.

Votare excepțională. Pe cine au ales concurenții să participe la task-ul telefoanelor în sezonul 12 Mireasa

Concurenții au votat în felul următor:

Denisa- Florina și Alex

Cristian- Lavinia și Adin

Lavinia- Florina și Alex

Diana - Liviu și Emily

Simona - Liviu și Emily

Nicoleta - Florina și Alex

Cosmin - Liviu și Emily

Ionuț - Liviu și Emily

Alex - Liviu și Emily

Iolanda - Liviu și Emily

Florina - Liviu și Emily

Ștefania - Liviu și Emily

Loredana - Liviu și Emily

Liviu- Lavinia și Adin

Adin- Liviu și Emily

Emily - Lavinia și Adin

Sorin - Lavinia și Adin

Liviu și Emily au primit cele mai multe voturi din partea casei și vor face task-ul telefoanelor. DIana s-a supărat pe Sorin pentru votul lui, iar băiatul s-a supărat de supărarea iubitei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.