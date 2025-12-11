Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Votare excepțională. Pe cine au ales concurenții să participe la task-ul telefoanelor

Mireasa, sezon 12. Votare excepțională. Pe cine au ales concurenții să participe la task-ul telefoanelor

Concurenții din sezonul 12 Mireasa au avut parte de o votare excepțională: au ales un cuplu care să participe la task-ul telefoanelor. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 15:08 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 15:13
Galerie
Votare excepțională în casa Mireasa | Antena 1

În sezonul 12 Mireasa un singur cuplu va efectua celebrul task al telefoanelor. Emily și Liviu au fost votați de majoritatea concurenților pentru a participa la task. Așadar, Emily va privi în telefonul logodnicului și invers.

Votare excepțională. Pe cine au ales concurenții să participe la task-ul telefoanelor în sezonul 12 Mireasa

Concurenții au votat în felul următor:

Denisa- Florina și Alex

Articolul continuă după reclamă

Cristian- Lavinia și Adin

Lavinia- Florina și Alex

Diana - Liviu și Emily

Simona - Liviu și Emily

Nicoleta - Florina și Alex

Cosmin - Liviu și Emily

Ionuț - Liviu și Emily

Alex - Liviu și Emily

Iolanda - Liviu și Emily

Florina - Liviu și Emily

Ștefania - Liviu și Emily

Loredana - Liviu și Emily

Liviu- Lavinia și Adin

Adin- Liviu și Emily

Emily - Lavinia și Adin

Sorin - Lavinia și Adin

Liviu și Emily au primit cele mai multe voturi din partea casei și vor face task-ul telefoanelor. DIana s-a supărat pe Sorin pentru votul lui, iar băiatul s-a supărat de supărarea iubitei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Colaj cu concurenții Mireasa
+4
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Chat-ul zilei la Mireasa, 11 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum” Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: &#8220;Pot ieşi la pensie acum&#8221;
Observatornews.ro Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Antena 3 Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin, schimb de replici în direct: „Nu ai respect!”
Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin, schimb de replici în direct: „Nu ai respect!”
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Mama lui Alex, intervenție telefonică după supărările bunicii Virginia. Ce i-a spus doamna Adina Florinei
Mireasa, sezon 12. Mama lui Alex, intervenție telefonică după supărările bunicii Virginia. Ce i-a spus doamna...
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
EXCLUSIV: Mădălina Ghenea, APARIȚIE rafinată și sclipitoare la ELLE Style Awards 2025. Actrița a venit îmbrăcată într-o rochie transparentă. FOTO
EXCLUSIV: Mădălina Ghenea, APARIȚIE rafinată și sclipitoare la ELLE Style Awards 2025. Actrița a venit... Elle
Ce salariu ar avea Laurențiu Reghecampf pe lună dacă acceptă oferta din Sudan! Acum are 15.000 de euro
Ce salariu ar avea Laurențiu Reghecampf pe lună dacă acceptă oferta din Sudan! Acum are 15.000 de euro Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos HelloTaste.ro
Ilie Bolojan: „Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”
Ilie Bolojan: „Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei Jurnalul
wall-street.ro: Protest spontan în fața CS. Sute de români au ieșit în stradă, după publicarea documentarului Recorder
wall-street.ro: Protest spontan în fața CS. Sute de români au ieșit în stradă, după publicarea documentarului... Kudika
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre justiția din România. Reacția dură venită de la Curtea de Apel București
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre... Redactia.ro
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x