Mireasa, sezon 13. Claudia a spus „secretul” pe care l-a ținut ascuns și motivul pentru care are rețineri cu Denis! Ce i-a impus

În ediția din 19 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Claudia a spus „secretul” pe care l-a ținut ascuns și motivul pentru care are rețineri cu Denis.

Claudia e plină de frământări în ultima perioadă și acest lucru se vede din plin, căci tânăra pare tot mai gânditoare și nemulțumită. Concurenta a recunoscut față de doamna Cătălina ce anume o supără: „Nu e ok să mi-l aducă mereu în discuție pe Daniel!”.

„Pentru că e nemulțumit de Daniel, stau în aceeași camera și se derajează unul pe altul!”, a fost replica doamnei Cătălina.

„Și de ce trebuie să îl aducă mereu în discuție?! Pe mine mă deranjează lucrul acesta!”, a răbufnit Claudia.

Ulterior, concurenta și-a exprimat supărările de față cu Denis, iar acesta a spus: că doar vrea să o ajute să înțeleagă niște lucruri. De asemenea, tot în cadrul acestei discuții, tânăra a vorbit și despre părerile sale legate de consumul de alcool.

„Mie nu îmi plac oamenii care nu știu să se controleze. Nu mă deranjează să bei, cât timp ești coerent în discuții cu mine. Nu aș putea trece peste faze cum a făcut Darius. Am apreciat faptul că ai fost foarte controlat, chiar am apreciat faptul că ai făcut asta!”, a zis tânăra.

După ce a impus anumite limite clare lui Denis, seara i-a adus o stare de neliniște și nervozitate. Doaman Cătălina a încercat să o scoată din aceste trăiri, dar apoi o nouă discuție s-a iscat între cei doi tineri.

Așa a ieșit la iveală și o teamă a concurentei: „Mă deranjează că domnișoara Raluca se ține după tine!”.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

