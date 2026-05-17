Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor. Ce „secret” s-a aflat recent

Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 22:00 | Actualizat Luni, 18 Mai 2026, 01:25
Recent, Rareș Cojoc a ajuns pe prima pagina a tabloidelor imediat după ce s-a aflat faptul că el și Andreea Popescu au ales să divorțeze. Cei doi au hotărât să pună punct unei povești de iubire ce a ținut aproximativ 15 ani și să pornească pe drumuri separate în viață. Ulterior s-a aflat ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, de dragul copiilor lor. Admiratorii celor doi au fost uimiți când au descoperit „secretul” celor doi.

La miijlocul lunii martie, lumea showbizului din România a înregistrqat încă un divorț complet neaștaptat. Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, și campionul la dans Rareș Cojoc, au decis să se despartă. Bruneta a părăsit penthouse-ul soțului ei și s-a mutat într-un apartament din București, acolo unde locuiește cu cei trei copii ai săi. Din cele trei bone pe care le avea, vedeta a păstrat doar una, despre care a spus că o ajută ocazional.

Recent, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru cancan.ro, Andreea Cojoc a dezvăluit ce a făcut ea și fostul ei soț, cu gândul la cei trei copii ai lor. Vedeta a dezvăluit faptul că a cerut inclusiv ajutor de la psiholog pentru a prezenta despărțirea într-un mod cât mai ușor de suportat pentru micuți. În plus, se pare că bruneta și fostul ei partener de viață au rămas într-o relație bună, de dragul celor mici. Iată mai jos declarațiile făcute în cadrul interviului:

„L-am luat pe Ioachim amândoi și i-am spus exact ceea ce se va întâmpla. Am decis să-i spunem exact așa cum ar trebui pentru vârsta lui pentru că și noi ne-am consultat cu psihologii înainte. Bineînțeles, a fost și instinctul meu de mamă să știu cum să-l abordez. Sinceră să fiu, am crezut că o să reacționeze într-un fel pentru că el este o fire mai sensibilă, dar nu. A reacționat foarte bine real. I-am explicat că noi doi vom fi întotdeauna o familie pentru ei, îi iubim. Eu și Rareș ne iubim, dar într-un mod diferit. Ei nu sunt vinovați pentru ce se întâmplă între adulți, am încercat să-i asigurăm că nu este vina lui și a fraților lui. Eu cu Rareș avem o relație foarte bună, dar nu așa de fațadă, ne înțelegem foarte bine. Vorbim în fiecare zi când sunt copiii la el, îl sun pe cameră, vorbesc cu copiii, el la fel pe mine. Iau copiii de la școală, îi aduc acasă și așa mai departe. Avem o relație reală, nu de conjunctură. Suntem foarte asumați”, a zis vedeta pentru publicația cancan.ro.

Așadar, Andreea Popescu și Rareș Cojoc fac tot ce le stă în putință pentru binele copiilor și continuă să fie niște părinți devotați, chiar și după divorț.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
