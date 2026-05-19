Mireasa, sezon 13. Denis, acuzat că s-ar apropia de Claudia fiindcă are un interes! Concurenta a răbufnit și a spus ce se întâmplă

Se pare că povestea dintre Claudia și Denis se complică din ce în ce mai mult, iar acest lucru se vede în modul în care tânăra arată faptul că are din ce în ce mai multe frământări și ezitări în ceea ce îl privește pe concurentul cu care se află într-o cunoaștere. În ediția din 18 mai 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, Claudia nu și-a mai putut ascunde aceste nelămuriri interioare și a răbufnit. Descoperă în ce situație dificilă se află concurenta și ce a ieșit la iveală.

Povestea dintre Claudia și Denis se complică tot mai mult! Concurenta a răbufnit și a spus ce se întâmplă. Publicul crede că tânărul s-a apropiat de ea din interes

Zilele trecute, aceasta declarat faptul că nu simte să se implice mai mult în relația cu tânărul.

„Nici eu nu pot să mă aproprii de el mai mult, dar nici el! Simt o barieră, o presiune, nu simt să mă apropii mai mult de el”, a mărturisit tânăra.

Doamna Cătălina a încercat să o facă pe Claudia să înțeleagă faptul că Denis ține mult la ea și că a spus chiar că „s-ar vedea alături de ea până la finalul vieții”.

În ediția din 18 mai 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, Claudia a ținut să explice ce simte și care îi sunt frământările.

„Am fost șocată în sensul bun. A zis că nu se simte îndrăgostit de mine, că mai am de lucrat pe partea de inteligență emoțională. Dar a zis că sunt tiparul lui de femeie”, a mărturisit Claudia.

Denis a recunoscut că a primit deja un pupic de la Claudia, dar simte că nu vrea să grăbească lucrurile. Tânăra, în schimb, a încercat să explice care ar putea să fie cauza acestor tensiuni acumulate, spunând că inclusiv atitudinea sau gesturile altora din jur au un impact asupra relaționării ei cu Denis. În același timp, acesta a fost momentul în care concurentul a spus ce simte, de fapt, pentru Claudia.

Totuși, în discuție s-au adus și supozițiile publicului cu privire la faptul că Denis a ales să se apropie de Claudia doar ca urmare a faptului că se află într-o cursă de eliminare și dorește să se „salveze”.

„Eu sunt reținută cu Denis pentru că în relația cu Daniel m-am grăbit și am făcut niște greșeli colosale”, a completat tânăra.

