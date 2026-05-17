Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 18 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 18 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul de 18 mai 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 22:23 | Actualizat Duminica, 17 Mai 2026, 22:25
Horoscop zilnic 18 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate | Shutterstock
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Horoscopul zilei de 18 mai 2026, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic 18 mai 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 18 mai 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecii sunt binecuvântați de Lună și își încep planurile de afaceri, arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. Îți recuperezi banii pierduți în trecut.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Taur

Taurii se simt în control și nu le mai este frică să spună ce cred, arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. Unele persoane vor aprecia lecțiile pe care le predai.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Gemeni

Gemenii se simt mai fericiți ca de obicei și își fac planuri mari în dragoste, arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. Dacă îți dorești o relație, e posibil chiar să-ți întâlnești sufletul pereche.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Rac

Racii caută să fie împăcați cu sinele și să rămână concentrați pe ceea ce le pasă, arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. Este de evitată aroganța sau egoul prea puternic, arată acest site.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Leu

Leii se comportă exemplar în fața celor care le calcă pe coadă, arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. Ai șansa de a avea o condiție financiară mai bună, nu o rata.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Fecioară

Fecioarele sunt sfătuite să-și vadă lungul nasului, arată horoscopul zilei de 18 mai 2026. Poate ți se pare că te faci auzită, dar nu ești înțeleasă pe deplin.

Citește și: Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026. Două dintre zodii se bucură de armonie în familie

Horoscop luni, 18 mai 2026 Balanță

Balanțele văd că ceva bun li se întâmplă în viață, arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. Îți este recomandat un partener cu chef de viață.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Scorpion

Scorpionii ar fi bine să-și controleze felul de a răspunde provocărilor arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. Ți se recomandă o vacanță romantică alături de partener.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Săgetător

Săgetătorii se simt acaparți de gânduri negative, arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. Ai nevoie de sfaturi părintești.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Capricorn

Capricornii se vaită mai mult ca de obicei, iar asta nu aduce nimic bun, arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. Indiferent că te afli sau nu într-o relație, va trebui să iei o decizie importantă azi.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Vărsător

Vărsătorii se bucură de o perioadă perfectă, arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. Tot ceea ce-ți mai trebuie este o sumă uriașă care să-ți intre în cont lunar.

Horoscop luni, 18 mai 2026 Pești

Peștii se simt depășiți de situație, arată horoscopul zilei de luni, 18 mai 2026. E posibil să ajungi mai târziu la o întâlnire importantă, dar asta nu te mai afectează ca în trecut.

6 zodii chinezești au norocul cu carul pe 18 mai 2026. Vezi dacă te numeri printre ele...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Observatornews.ro Îngropați în datorii, tot mai mulți români aleg să își declare falimentul personal Îngropați în datorii, tot mai mulți români aleg să își declare falimentul personal
Antena 3 Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul
SpyNews Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
6 zodii chinezești au norocul cu carul pe 18 mai 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești au norocul cu carul pe 18 mai 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026. Două dintre zodii se bucură de armonie în familie
Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026. Două dintre zodii se bucură de armonie în familie
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul
Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut... Antena3.ro
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include useit
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri!
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri! BZI
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă Jurnalul
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în orașul lui Cicero
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în... Kudika
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 Redactia.ro
Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision:
Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision: "I-am dat o notă bună" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x