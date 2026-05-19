Adrian din sezonul 11 Mireasa, mesaj ferm după ce s-a spus că a divorțat de Emma. Ce a transmis: „Vă dau vestea urâtă pentru voi”

Adrian Rădoi, unul dintre finaliștii sezonului 11 Mireasa, a publicat un mesaj ferm la scurt timp după ce au existat speculații în online despre el și Emma. Tânărul le-a răspuns celor care au comentat că cei doi s-ar fi despărțit. 

Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 16:36 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 16:43
Au existat noi speculații în online legate de o posibilă despărțire dintre Emma și Adrian. Fostul concurent al sezonului 11 Mireasa a transmis un mesaj dur la adresa celor care fac speculații.

Într-o postare publicată în mediul online, Adrian a precizat că el și soția sa sunt bine și își trăiesc căsnicia în liniște.

Mesajul lui Adrian Rădoi de la mesajul după ce au existat speculații cum că s-ar fi despărțit de Emma

„Văd diferite postări despre mine și soția mea Emma cum că ne-am fi despărțit, ţin sắ vă dau vestea urâtă pentru voi că nu ne-am despărțit și nici divorț nu am băgat, așa ca puteți să vă băgați unghiile în gât în continuare. Nu ne postăm, nu suntem falși, ne trăim viața în liniște și nu avem nevoie de validare [...|. Treceți peste și acceptați ideea că nu trebuie să dăm explicații nimănui!”, a scris Adrian Rădoi în mediul online.

Speculațiile despărțirii au venit din partea unor persoane care au observat că pe profilurile de Instagram ale celor doi nu sunt poze de cuplu. Pe Facebook, în schimb, Adrian are mai multe poze cu Emma.

Așadar, Adrian a precizat că el și Emma sunt bine împreună și nu se pune problema de divorț.

Cum a decurs povestea de iubire dintre Emma și Adrian de la Mireasa sezonul 11

Adrian a intrat în casa Mireasa cu gândul să își găsească jumătatea, însă inițial s-a concentrat pe concurenții din casa băieților, cu care a avut conflicte.

Ulterior, și-a îndreptat atenția către Edera, care părea să-l placă. Însă, odată ce a aflat de trecutul lui, tânăra a făcut un pas în spate, urmând ca apoi să își dea frâu liber sentimentelor. Edera a fost cea care l-a sărutat și au format un cuplu pentru scurt timp. Atracția a părut mai mare din partea fetei, astfel că lucrurile s-au încheiat rapid pentru ei.

La scurt timp, în casa Mireasa a intrat o altă concurentă. În cartea de vizită, Emma mărturisea că nu ar fi deranjată dacă viitorul partener ar fi făcut videochat, astfel că asta i-a dat curaj lui Adrian.

S-au apropiat ușor ușor, dar relația lor părea să scârțâie serios. Au urmat certuri și supărări, iar la un moment dat s-a discutat și despre despărțire. În ciuda neînțelegerilor, nu erau pregătiți să renunțe unul la altul, așa că au învățat să se accepte și au continuat să lucreze la cuplul lor.

În tot acest timp, susținerea doamnei Mariana i-a ajutat să se sudeze ca pereche. Nici după ce s-au logodit, cei doi nu au avut un parcurs roz. Emma a aflat că Adrian a invitat-o pe Denisa, o fostă concurentă, în casa Mireasa și nu i-a picat bine. Au urmat, din nou, momente tensionate între cei doi. După trei luni de relația, Adrian și Emma au devenit soț și soție.

