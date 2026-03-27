Mireasa, sezon 13. Daniel și Claudia s-au despărțit, dar marea surpriză abia apoi a venit! Simona Gherghe, uluită

În ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Claudia și Daniel au ales să se despartă, dar ceea ce a urmat a fost complet neașteptat. Dezvăluirea tânărului a uluit-o chiar și pe Simona Gherghe!

În ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au ieșit la iveală mai multe detalii despre cearta dintre Daniel și Claudia. Cei doi concurenți și-au aruncat replici dure și au anunțat faptul că s-au despărțit. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat!

„Ceea ce doresc să spun la ora actuală este că doresc să cunosc fetele care sunt singure”, a anunțat concurentul, spre marea uimire a tuturor.

„Stai, că era să cad de pe canapea, dacă nu era perna asta din spatele meu! Deci voi v-ați despărțit și acum vrei să cunoști fetele singure din casă? Dar tu ce spui Claudia de treaba asta?”, a întrebat Simona Gherghe, uluită de ușurința cu care tânărul a decis să meargă mai departe.

„Mă bucur că mi s-au confirmat niște lucruri și că ți-am văzut adevărata față”, a spus Claudia.

„Eu sunt șocată! Cum? Adică tu ai spus că iubești fata asta!”, a zis Simona Gherghe.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

