Mireasa, sezon 13. Daniela a pus-o la punct pe Ema și între cele două au ieșit scântei! De ce s-au certat

În ediția din 19 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Daniela s-a înfuriat și a pus-o la punct pe Ema! Între cele două a avut loc un schimb acid de replici.

Au ieșit scântei între Ema și Daniela, iar camerele de filmat au surprins totul. Se pară că Daniela a „explodat” de nervi și a criticat-o pe Ema, iar iubita lui Alan nu s-a lăsat mai prejos, ci a ripostat. Cele două și-au aruncat replici dure, fără să mai țină cont de nimic.

Un conflict de proporții, cu acuzații și replici dure, s-a iscat între Daniela și Ema în ediția din 19 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Totul ar fi pornit după ce Paula, care nu mai este în casă și care era bună prietenă cu Daniela, a fost adusă în discuțiile din casa fetelor. Iubita lui Darius a simțit nevoia de a interveni în dialog și de a lua apărarea Paulei, pentru ca discuția să se închidă.. Fără ocolișuri, Daniela le-a îndemnat pe fete să pună capăt speculațiilor: „Și voi ați fost rele cu ea!”.

Ulterior, nervoasă, Daniela s-a certat cu Ema și o ceartă aprinsă a avut loc între cele două.

„Eu știu că tu te crezi superioară, înțeleg că ai o impresie bună despre tine…”, a zis Daniela.

„Mă jignești acum?”, a reacționat Ema.

„Îți zic acum. Uneori, prin modul în care te comporți, dai impresia că ești superioară. Dar voiam să zic că nu mă așteptam să o aduci pe Paula în discuție, mai ales de față cu doamna Mihaela și da, în fine, ce să mai! Vrei să îi faci o imagine proastă Paulei?!”, a fost replica dură a Danielei.

„Aduc în discuție pe cine vreau eu, atâta timp cât este cu respect! Te-ai împăcat cu Giulia și nu mai ai cu cine să te contrazici? Tu oricum ai mereu păreri!”, a fost reacția acidă a Emei.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

