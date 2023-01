Mireasa sezon 2. Mădălina și-a refăcut viața. Ce imagine cu noul iubit a postat în social media

”Așa cum a spus și Radu, căsnicia noastră a luat sfârșit, între noi lucrurile nu mai mergeau deloc și nu ne mai înțelegeam. Greșeala mea cea mai mare a fost că am pus de prea multe ori virgulă când trebuia să pun punct. (...) Acum viața mea este distrusă și nu sunt deloc bine, am nevoie doar de liniște și să mă axez doar pe familia mea, muncă și credință. Motivul despărțirii noastre este strict legat de noi doi, nu are legătură nimeni din exterior”, explica ea pe 31 decembrie 2021.

Mădălina de la Mireasa sezon 2 are un nou iubit

Acum, la mai bine de un an de la acel moment, Mădălina și-a găsit pe cineva. Fosta mireasă a sezonului 2 a postat pe Instagram o imagine cu mâna partenerului ei. Cei doi se aflau în oraș și tânăra a vrut să împărtășească fericirea cu oamenii care îi urmăresc activitatea în social media.

Denis este numele iubitului Mădălinei. Pe inelarul fetei apare și un inel, însă nu este clar dacă bijuteria este una de logodnă sau, pur și simplu, una care îi place.

Radu de la Mireasa 2 și Amalia din sezonul 4 s-au căsătorit

După ce s-a despărțit de Mădălina, Radu a reușit să se vindece și să-și refacă viața. S-a îndrăgostit chiar de Amalia, fosta iubită a lui John de la Mireasa sezon 4.

Anunțul a fost făcut de cei doi tineri pe Instagram, acolo unde au postat o imagine în care se țin de mână și zâmbesc cu foc. La descriere, ambii au pus câte o declarație de dragoste.

În urmă cu câteva săptămâni, Radu anunța cu durere că povestea lui și a Mădălinei a ajuns la final. La scurt timp, fata confirma separarea și spunea că nu vrea să discute detaliile pentru că îl respectă pe cel cu care s-a căsătorit în Finala Mireasa sezon 2.

Iată că Radu a reușit să treacă peste separarea dureroasă și a început o relație cu Amalia de la Mireasa sezon 4. Curând, ei s-au căsătorit și acum așteaptă primul lor copil.