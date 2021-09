Mireasa sezon 4, 3 septembrie 2021. Drama lui Seba. Băiatul și-a pierdut tatăl într-un accident rutier: ”Mi-a schimbat viața”

Seba i-a povestit lui Alexandru că a rămas fără tatăl său în urmă cu aproximativ patru ani. Bărbatul s-a stins într-un accident petrecut pe autostradă, după ce a fost lovit în plin de un autoturism.

După difuzarea materialului, el a mai dezvoltat și a explicat detaliat cum s-a simțit după tragicul eveniment.

”Am avut un episod foarte urât. Timp de 2 săptămâni nu am putut să dorm. Credeam că dacă adorm nu o să mă mai trezesc. Orice aș fi făcut, nu mai puteam fi fericit. Am fost și la un psiholog. Cu mine m-am luptat un an de zile. Am încercat să par fericit, am încercat să mă pun în ipostaze care nu erau confortabile. Am încercat să fac imposibilul posibil. Sunt mândru că am trecut prin asta. Sunt singur la părinți. Mama a fost foarte dezamăgită și de cum am ajuns eu. Am fost la pământ cu tot.”, a povestit Seba în emisia live.

El a adăugat că la câteva zile după decesul tatălui, a avut un moment care avea să-i transforme viața într-un chin.

”Am avut un atac de panică foarte urât. Atunci mi s-a schimbat viața. De atunci, 1 an de zile mi-am controlat stările. Îmi asum”, a mai adăugat el.

