Mireasa sezon 4. Cât de schimbată e Maria, iubita lui Marius. Tânăra e foarte activă în social media

Maria și Marius formează unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din sezonul 4 Mireasa. Cei doi au reușit să cucerească telespectatorii cu felul lor carismatic și povestea de iubire.

Concurenții au trecut prin foarte multe situații complicate în casa show-ului matrimonial. Relația celor doi a fost pusă în pericol de nenumărate ori, însă aceștia au știut întotdeauna cum să fie uniți și să repare lucrurile.

În timpul cunoașterii lor, Marius a părut nehotărât. Deși s-a focusat pe Maria, intrarea Amaliei l-a bulversat. Când au avut date-uri, fata a mărturisit că s-au ținut de mână și chiar pupat. Marius a negat parțial, însă Maria a trecut cu vederea.

Astfel, deși criticată pentru alegerea ei, cei doi și-au dat o șansă și au avut un parcurs frumos, fără conflicte majore. Mama lui Marius i-a susținut și toți trei au ajuns până în Marea Finală.

Ei au refuzat să se cunune, deși s-au logodit la Mireasa sezon 4. Relația lor continuă armonios și în afara competiției matrimoniale de la Antena 1.

Cât de schimbată e Maria, iubita lui Marius

Marius și Maria s-au mutat în străinătate, în Austria, și și-au cumpărat un teren în Pitești, unde plănuiesc să-și ridice o căsuță.

Maria este foarte activă în social media. Tânăra a început recent o serie de daily vlog-uri pe Tiktok, în care povestește cum își petrece zilnic timpul.

Iubita lui Marius arată diferit la mai bine de un an de la Finala Mireasa sezon 4, care a avut loc în decembrie 2021. Fosta concurentă este tot blondă, are părul foarte lung și are mare grijă de aspectul ei fizic.