Mireasa, sezon 5. Anda și-a sărbătorit ziua de naștere. În ce ipostază a fost surprinsă alături de Leo

Atat Anda cât și Leo au distribuit în mediul online o imagine în care apar îmbrățișați, cu ocazia anivesării fetei.

Anda și Leo din sezonul 5 de Mireasa, apariție spectaculoasă cu ocazia aniversării fetei

„La mulți nai, iubirea mea”, a scris Leo în dreptul unei imagini în care apare sărutându-se cu partera sa.

Leo și Anda, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa, au împlinit 6 luni de relație în octombrie. Leo și Anda sunt foarte discreți în ceea ce privește relația lor de când au părăsit competiția sezonului 5 Mireasa. Cei doi nu au ajuns până în Marea Finală a show-ului matrimonial pentru a se căsători, însă povestea lor de dragoste a continuat acasă.

Telespectatorii au urmărit cu drag parcursul lor în emisiune, mai ales atunci când relația lor a început să prindă contur. După plecarea Norei din casa Mireasa, Leo și-a găsit alinarea și fericirea în brațele Andei.

Aceștia au trecut prin foarte multe momente împreună în cadrul show-ului matrimonial, alături de doamna Dana, mama concurentului. Ca în orice relație, cei doi au întâmpinat o serie de situații dificile, însă au reușit să treacă cu bine peste ele.

Ce au spus Leo și Anda despre relația lor, la scurt timp de la Marea Finală a sezonului 5 Mireasa

La scurt timp de la Finala sezonului 5 Mireasa, Leo și Anda au intrat într-un live pe rețelele de socializare și au vorbit foarte deschis despre cuplul lor. Aceștia au dezvăluit că sunt foarte bine împreună și că se înțeleg de minune.

„Suntem foarte bine. Nu ne-am despărțit. Am văzut și noi aberațiile, dar am ales tăcerea”, au spus foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa.

„Noi am zis că nu apărem până pe 18 iulie online. Ne-au chemat la finală, am ales să nu ne ducem. Noi ne înțelegem foarte bine, nu se întâmplă nimic. Noi momentan locuim la mine, ne-am mutat împreună imediat cum am ieșit”, au mai dezvăluit Anda și Leo.

Speculațiile despre o posibilă despărțire au apărut încă de când aceștia au părăsit competiția, însă au luat decizia de a ignora tot ce se spune și de a-și trăi frumoasa poveste de dragoste cât mai departe de ochii curioșilor, dar și de luminile reflectoarelor.