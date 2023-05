Mireasa, sezon 5. Giovana și Sese, prima apariție publică după ce au devenit părinți. Cum s-au fotografiat alături de micuța lor

Giovana și Sese au publicat prima imaginie împreună de când au devenit părinți. Proaspăta mămică și soțul ei au ieșit la plimbare alături de fiica lor și nu au ezitat să imortalizeze acest moment.

Citește și: Mireasa, sezon 5. Surpriza pe care i-a făcut-o Giovana lui Sese de ziua lui. Ce i-a transmis fosta câștigătoare soțului său

Cum au apărut Giovana și Sese, foștii câștigători Mireasa, în public cu fetiția lor

Giovana a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie de la o terasă, unde micuța se observă stând în cărucior. Cei doi au acoperit chipul fetiței, nedorind să o expună încă public. În imagine proaspătul tătic apare zâmbind cu gura până la urechi, semn că se bucură de primele momente din viața de părinte.

Acum familia Seserman are trei membri: Giovana, Sese și Hurrem Selina.

Citește și: Mireasa sezon 5. Sese și-a tatuat chipul Giovanei pe braț. Tânăra a postat imaginile în social media

Sese a povestit pentru Spynews.ro că Giovana a născut natural, iar fetița a avut 3180 de grame și a obținut nota 9 la naștere. Sese a mai spus că cei apropiați consideră că fetița seamănă cu el.

„Nu mai pot de drag, abia aștept să vină acasă, nu am stare. Am pregătit totul, camera, cărucior, acum trebuie numai să vină acasă. Am ales numele pentru fetiță Hurrem Selina, acest nume l-am ales încă de când eram la emisiune. Toată lumea spune că micuța e Seserman în picioare, că seamănă cu mine. O să încercăm să nu publicăm imagini cu chipul fetiței, mai ales acum când e mică. Eu accept orice, dar totul până la capitol. Nu accept ca cineva să vorbească urât, nu înțeleg de ce sunt hateri când e vorba de copil”, a spus Sese pentru Spynews.ro.

Ce semnificație are Hurrem, numele ales de Giovana și Sese pentru fiica lor

Sese a spus că Giovana a ales un prenume turcesc pentru fiica lor, pentru că se uita la un serial turcesc în urmă cu câștiva ani și i-a plăcut foarte mult acel nume.

Hurrem a fost soția sultanului Otoman, Suleiman Legiuitorul. Hürrem înseamnă în limba turcă „nostimă, veselă” și i s-a spus astfel datorită simțului umorului care o făcea atrăgătoare.

Numele de Selina, al doilea prenume al fiicei Giovanei, este de origine greacă și înseamnă lună.

După ce a anunțat că fiica sa se va numi Hurrem, au existat voci critice din partea susținătorilor. Unii au considerat că un nume românesc ar fi fost mai potrivit. În același timp, alți susținători au fost încântați când au aflat despre numele inedit al fiicei foștilor concurneți ai sezonului 5 Mireasa.

„Cea mai frumoasă zi din viața noastră. Pe 22.05.2023 a venit să își întâlnească părinții, fetița noastră frumoasa și sănătoasă. Am cele mai frumoase și puternice fete, sunt foarte mândru de ele. Vă iubesc mult, fetele mele!”, a transmis Sese pe rețelele sociale, la scurt timp după ce a devenit tată.

Citește și: Mireasa, sezonul 5. Cum s-au fotografiat Sese și Giovana, la o lună de când au anunțat că vor deveni părinți. Ce a publicat tânăra