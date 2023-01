Mireasa, sezon 5. Lucy Grigor, imagini rare cu iubitul său. Cum arată bărbatul care a cucerit-o

Lucy a fost o concurentă a sezonului 5 Mireasa. Prietenoasă și sociabilă, Lucy a fost îndrăgită în casa Mireasa, însă nu a rueșit să-și găsească humăatatea în cadrul show-ului matrimonial. Recent, fanii emisiunii Mireasa au remarcat pe rețelele sociale faptul că Lucy Grigure este acum într-o relație.

Lucy, fotografie cu iubitul ei. Cum arată bărbatul

Lucy a publicat pe contul său de Instagram imagini cu iubitul său, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

În una dintre fotografiile publicate de Lucy pe Instagram, aceasta apare purtând o rochie roșie, stând alături de iubitul ei.

Susținătorii lui Lucy au fost încântați să vadă că îndrăgita concurentă a sezonului 5 Mireasa și-a găsit dragostea.

Cine e Lucy de la Mireasa sezon 5

S-a născut pe 22 octombrie 1996, la Sighetul Marmației unde a locuit până când a intrat la facultate. A studiat în Cluj Napoca, Facultatea de comunicare și relații publice.

Nu a avut relații serioase. Patru luni a durat cel mai mult. A fost înșelată chiar cu fosta iubită a iubitului. Nu a avut chimie cu niciun bărbat și își pierde foarte repede răbdarea cu ei.

Se descrie ca fiind o femeie puternică care a trecut prin multe situații cu brio, sinceră, directă, independentă. Nu-i place să se bazeze pe nimeni. Viitorul partener ar trebui sa fie matur, independent, amuzant, nu-i place monotonia.

Deși Lucy a fost eliminată devreme din sezonul 5 Mireasa, tânăra a avut spre finalul sezonului o intervenție care i-a uimit pe toți. Tânăra a sfătuit-o pe Sabrina să nu se căsătorească în competiție:

„Eu o consider pe Sabrina prietena mea, am susținut-o încă de când am iesit, si i-am dat un simplu sfat in functie de ceea ce am văzut din acțiunile lor, ea poate sa il ia in considerare sau nu. Eu cred ca Sabrina e suficient de matura încât să știe ce vrea iar dacă o sa faca pasul spre o căsătorie inseamna ca asa a simțit, eu o sa ii fiu alături indiferent ca se va căsători cu Pernes sau nu. O prietenă adevărată îți spune ce crede în fața indiferent de situație. Căsătoria e un moment important în viața unui om iar dacă nu ești 100% convins că vrei sa faci acest pas atunci poate nu e momentul potrivit. Mi-am permis sa îmi dau cu parerea pentru ca am vazut ca Sabrina nu este foarte hotărâtă.

Iar pentru cei care spun ca ma dau prietena Sabrinei si sustin cuplul G&S, daca sunteti asa mari fani atunci ar fi trebuit să știti ca eu am spus încă de când am iesit din casa despre cuplul lor ca mi se pare cel mai solid si ca o sa ii sustin.

Nu ma dau "prietena " asa cum au spus unii, mie Sabina imi este foarte draga si imi doresc sa fie fericită, cu Pernes sau fara, si daca nu se căsătoresc imi doresc sa isi consolideze afara tot ce au construit împreună in emisiune, iar dacă se căsătoresc le doresc sa aiba o căsnicie frumoasă la fel cum le doresc si celorlalte cupluri. Toate fetele au fost superbe ieri si ma bucur pentru fiecare in parte.”, spunea Lucy în urmă cu câteva luni.