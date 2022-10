Mireasa sezon 6, 18 octombrie 2022. Cum s-au comportat Inga și Andrei după despărțire. De ce a plâns fata

Andrei a mai încercat să stea de vorbă cu Inga după despărțire, însă fata a spus că nu-și dorește să mai aibă discuții cu fostul iubit. Tânăra a plâns și a fost consolată de Raluca și de doamna Adriana, însă când domana Laura s-a așezat lângă tânără în timp ce plângea, fosta iubită a lui Andrei a plecat.

Când Andrei a mers să vorbească cu Inga, fata i-a spus:

„Nu mă interesează de ce zice lumea nu mai vreau să intru în contact cu tine. Nu vreau nici să mai discut”, a spus Inga

„Ești sigură?”, a întrebat Andrei.

„Foarte sigură!”, a răspuns fata.

Ulterior, Andrei a avut parte de o discuție cu oamna Laura.

„Și eu aș fi supărat dacă aș fi văzut-o pe ea făcând la fel, dar nu aș fi ajuns la despărțire”, a spus Andrei,

„Gândește-te dacă ai trăi așa în afara casei. Ai putea să trăiești așa în afara casei? Eu sunt aici să-mi dau o părere”, a spus doamna Laura.

„M-aș fi schimbat eu să fie mulțumită”, a spus Andrei.

Inga, în lacrimi după despărțirea de Andrei

„Mă uit la voi, vă exameniez și nu cred că greșești doar tu, Andrei. Nu se poate să greșești doar tu. La orice chestie vă despărțiți? Dacă ar fi și un copil la mijloc. Îmi pare rău dar te-ai amăgit degeaba”, i-a spus doamna Laura lui Andrei.

„A ieșit din relație și acum plângea. De ce plangea?”, a mai spus doamna Laura după ce a văzut-o pe Inga plângând.

„Pentru că ați criticat-o”, a răspuns Andrei.

La scurt timp, Andrei și Inga au avut o nouă discuție:

„Nu vreau să mai aud că sunt capricioasă, că eu îmi fac relație doar să rămân în emisiune. Nu sunt pe interes. Nu am niciun interes să stau în emisiune. Nu am văzut să-mi iei apărarea. M-a deranjat atitudinea doamnei Laura. Nu a fost gelozie și din bun simț nu i-am răspuns Adinei pentru că nu mă cobor la nivelul ei. Mi-a ajuns. Am tăcut, am răbdat, dar nu mai rezist.

Întrebată de Simona Gherghe de ce a plâns, Inga a răspuns:

„S-au acumulat toate. M-au deranjat vorbele doamnei Laura, dar nu mai contează. Acum am văzut și că a întrebat de ce plâng dacă eu am ales să mă despart”, și-a explicat Inga lacrimile.

„Eu nu te judec, nu am nimic cu tine. Spun doar ceea ce gândesc”, a spus doamna Laura în emsia live de Mireasa.