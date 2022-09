Mireasa sezon 6, 19 septembrie 2022. Cine este Alex, noul concurent. Cu ce se ocupă și ce spune despre însurătoare

Alex are 1.93, are 30 de ani, este artist și vine din Botoșani. Tânărul a intrat în livingul casei Mireasa, în emisia live de pe 19 septembrie 2022.

Tânărul a povestit că cea mai serioasă relație a lui a durat 3 ani, însă nu a întâlnit până acum femeia cu care să se ducă în fața altarului.

Alex a intrat în casa Mireasa

„Am avut relații serioase. Dar nu am găsit persoana cu care să mă însor. Sunt cântăreț și trader. Am fost puțin în dubii dacă să vin sau nu pentru că începusem oarecum o relație, dar după scurt timp am pus stop pentru că a fost nepotrivire de caracter. Am 30 de ani și vreau să-mi găsesc o femeie cu care să-mi construiesc un imperiu”, a spus Alex.

Tânărul a interpretat câteva versuri de hip-hop, sub privirile fetelor.

Primele concurente care au pășit în casa Mireasa sunt Adina Miuleasa, Ana-Maria Ciornei, Damaris Turuș, Denisa Dumitru, Gabriela Pițigoiu, Inga Rusu, Miruna Gheorghe, Raluca Preda și Roxana Tobă. Ulterior, în competiție a intrat și Deni.

Concurenții care își caută mireasă în sezonul 6 sunt Andrei Grădinaru, Cosmin Munteanu, George Ciubotaru, Giorgio Buzoiu, Paul Niță, Sebaidin Rustem, Valentin Harle și Viorel Harle.