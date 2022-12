Mireasa sezon 6, 2 decembrie 2022. Gabriela și Valentin au avut o discuție lămuritoare, după clipele de tensiune

Discuția calmă dintre Gabriela și Valentin a fost precedată de un mpoment în care fata nu și-a putut stăpâni lacrimile. „M-am controlat suficient. Nu mai pot! Pentru tine e simplu. Tu ai pe cineva aici. Eu nu am”, i-a spus Gabriela lui Valentin, iar băiatul a contrazis-o.

Citește și: Mireasa sezon 6, 1 decembrie 2022. Gabriela, Valentin și doamna Flori, momente tensionate. Ce gest a deranjat-o pe fată

Ce au discutat Valentin și Gabriela, după tenisunile de care au avut parte

„Tu crezi că eu vreau să mă despart de tine? Tu crezi că eu sunt nebun să-mi doresc chestia asta? Eu n-am orgoliu dacă greșesc, dar dacă nu o fac eu… că să fac? Ție nu ți se părea așa ceva anormal. Eu vreau să fim sinceri și corecți”, a spus Valentin.

„Așa eram în relația trecută. Nu e ca și când am chestia asta în sânge și nu pot să mă abțin. Eu sunt convinsă că dacă ușile erau deschise situația era rezolvată și nu degenera. Am greșit, îmi cer scuze, dar ce pot să fac mai mult? Pe pauză mi s-a părut că ești foarte nervos, aruncai cu cuvinte spre mine și am considerat că e mai ok să mai vorbim”, a spus la rândul ei Valentin.

Ulterior, cei doi au luat masa împreună și la discuție s-a alăturat doamna Flori, care i-a spus fetei că a încercat să se apropie de ea, dar i s-a părut că fata este distantă.

Citește și: Mireasa, sezon 6. Ce i-a spus doamna Flori Gabrielei despre gesturile pe care fata le-a făcut cu Viorel

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.