Mireasa, sezon 6. Ce i-a spus doamna Flori Gabrielei despre gesturile pe care fata le-a făcut cu Viorel

Gabriela și doamna Flori au avut un dialog în care mama lui Valentin i-a spus fetei că fiul ei are niște lucruri peste care nu poate trece. Cele două au vorbit în contextul în care Gabriela a făcut niște gesturi apropiate cu Viorel, iubitul lui Deni.

„Tu multe lucruri nu ți le amintești. Ideea e că și cum a zis Deni: Când ea spunea tu râdeai. Enervai. Îmi dădeai o stare de nervi. Deranjează, Gabriela. Valentin are lucrurile lui pe cere le ține și nu trece peste. E foarte ciudat. Nu e vorba despre gelozie, dar lucrurile astea nu se fac”, a spus doamna Flori.

„Ce pot să spun, doamna Flori? Dacă simte că nu e de trecut peste și că nu poate ierta și că e o greșeală prea mare, eu nu pot să-l oblig. Eu nu o să mă rog și nu o să insist. Și eu am niște fixuri, dar cu chestiile asta așa am fost obișnuită. Până nu treci prin situații nu-ți dai seama. Degeaba stai și povestești ipotetic despre anumite situații. N-aș face absolut nimic care să-l rănească”, a spus Gabriela.

Cum a reacționat Valentin când a văzut dialogul dintre doamna Flori și Gabriela, din casa Mireasa

Valentin a privit imaginile cu dialogul dintre logodnica și mama sa, mărturisind că nu prea i-a plăcut ce a văzut:

„Nu am avut timp să vorbim. Trebuie să discutăm, sunt lucruri pe care trebuie să le vorbim înainte. Eu zic că pentru toată lumea e o limită trecută peste. Pentru mine e ceva nașpa. Nu-mi pică bine. Tebuie să discutăm. Ce am văzut în materialul ăsta nu prea mi-a plăcut c a spus ea, că nu e nimic anormal. Nu mi-a plăcut foarte mult ce am văzut acum”, a spus Valentin.

Citește și: Mireasa sezon 6, 29 noiembrie 2022. Valentin a cerut-o în căsătorie pe Gabriela, la Paris. Care a fost răspunsul tinerei

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. (exceptând perioada 28 noiembrie- 1 decembrie 2022, când show-ul se vede doar de la 14:00 la 16:00)

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

Citește și: Mireasa sezon 6, 4 noiembrie 2022. Simona Gherghe le-a cerut fetelor să părăsească platoul. Care a fost motivul

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", a spus Simona Gherghe la începutul sezonului 6.

Marea finală a sezonului 6 se va desfășura pe data de 23 decembrie 2022.