Mireasa sezon 6, 2 noiembrie 2022. Miruna a plâns în hohote după ce a mărturisit secretul pe care nici părinții săi nu-l știau

Valentin a fost în echipă cu Miruna la task-ul secretelor. Inițial, tânăra a vorbit despre o legătură pe care a avut-o cu un bărbat însurat în trecut, dar pentru că nu a existat o relație consumată, tânăra a ales un alt secret.

„Eu am fost împreună cu cineva un an de zile. El era mai mic de vârstă și voia să mai copilărească și am dat de o persoană care mi-a făcut foarte mult bine. Mai mare de vârstă. M-a ajutat cu foarte multe sfaturi, s-a îndrăgostit de mine, dar era căsătorit.

M-am îndrăgostit și eu, mi-a spus că o să divorțeze. M-a ajutat cu bani. Nu am mers mai departe pentru că nu am considerat că aș fi fost feritică cu cineva despre care să știu că a lăsat pe cineva pentru mine”, a povestit Miruna.

Ce secret i-a împărtășit Miruna lui Valentin

Secretul pe care Miruna i l-a zis lui Valentin a fost că la 19 ani a fost la o petrecere și și-a pierdut cunoştinţa după ce i-a fost ceva pus în băutură. Tânăra a fost apoi mințită că a întreținut relații intime în acea seară și șantajată cu așa-zise videoclipuri compromițătoare.

„La 19 ani m-am dus la o petrecere la cineva acasă cu niște persoane pe care le cunoșteam. Era o băutură și luasem două guri din paharul ăla. Pe vremea aceea părinții mei nu mă lăsau la petreceri”, a povestit Miruna.

După seara aceea, tânăra a primit un mesaj prin care i se spunea că i-a fost pus ceva în băutură și că a întreținut relații intime fără să știe:

„Mi-a spus că există filmări și că dacă nu mă întâlnesc din nou să întrețin relații intime

Eu plângeam pentru că nu-mi aminteam nimic. Alor mei mi-a fost frică să le spun. În seara când am deschis geamul să mă arunc de la etajul 9, s-a trezit mama și m-am pus apoi în pat.

Mi-a ridicat doar bluza și mi-au pus bluza la loc. Nu aveam cum să mă îmbăt de la două guri de vin. Asta e chiar o chestie gravă. Mă simțeam terorizată și rușinată și mi-a fost frică să le spun”, a povestit Miruna.

Miruna a plâns în hohote în emisia live, pentru că ea nu le-a povestit părinților prin ce episod a trecut în adolescență.

„M-am bucurat că am zis-o pentru că e un semnal de alarmă”

„Sunt deranjat. M-a deranjat că după tot ce s-a întâmplat a trecut foarte ușor ”, a spus Cosmin.

„Am luptat pentru noi”