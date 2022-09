Mireasa sezon 6, 22 septembrie 2022. Mama Roxanei a intervenit în direct: ”Plâng în fiecare zi”. Ce i-a spus lui Paul

”I-am dat un sfat Roxanei. Când a pornit în această emisiune, a plecat cu un scop. Să găsească pe cineva, să fie iubită și să iubească. Referitor la telefonul de la Capricii, nu am putut să urmăresc emisiunea.

Mătușa ei când a intrat în direct, ceea ce a vorbit referitor la familie, noi nu am ținut legătura cu ea. Nu vreau să critic pe Roxana, nu am criticat-o niciodată. Mătușa ei a fost influențată de sora ei, Georgiana.

Nu pot să-i spun ei, ea e un tip, nu prea are încredere. Prin câte a trecut, eu înțeleg. Noi părinții am susținut-o, pe ea nu o susține nimeni.”, a zis mama Roxanei.

Doamna Elena, mama Roxanei, a spus că plânge zilnic

Doamna Elena, mama Roxanei, a subliniat faptul că suferă zilnic când vede că fiica ei nu este bine.

”Referitor la bunica lui Paul, am înțeles că a plâns că o doare de băiat, dar eu plâng în fiecare zi când văd. Când am văzut reportajul când s-a dus în baie, mi s-a dus gândul la ce a pățit ea și nu vreau să se mai repete. Sunt mamă, nu vreau să o văd suferind.

Dacă Paul vrea ceva cu ea, ea încearcă, are o temere. Ea vrea să fie un pic mai alintată, mai așa. Și eu am trecut cu soțul meu, el nu mănâncă fără mine, nu am dormit niciodată fără el și am trecut prin multe”, a zis doamna Elana, mama Roxanei.

Mama Roxanei l-a încurajat pe Paul să-i ofere mai multă afecțiune fiicei sale. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.