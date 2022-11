Mireasa sezon 6, 28 noiembrie 2022. Miruna și Cosmin au avut o discuție tensioantă. Ce au spus despre căsătorie

Miruna și Cosmin se gândesc la căsătorie, iar inițial Miruna a părut deranjată când Cosmin a întrebat-o dacă s-ar supăra dacă nu s-ar căsători în casa Mireasa: „Da, ne-am despărți”, a spus fata, care apoi a precizat că a glumit.

În emisia live de pe 28 noiembrie 2022 de Mireasa, Cosmin a explicat care a fost sopul discuției inițiate de el. De asemenea, Miruna a declarat că nu se va căsători dacă părinții nu vor veni la nuntă, sau nu îi vor da măcar un semn.

Miruna și Cosmin de la Mireasa, o discuție despre căsătorie

„I-am pus niște întrebări să văd cu gândește, cum răspunde. Am întrebat cum ar fi dacă nu ne-am căsători aici. Nu cred că am făcut ceva greșit. I s-a părut că eu am niște dubii în privința ei”, a spus Cosmin.

„Mi s-a părut că are niște dubii cu privire la următorul pas pe care l-am face aici. Nu știu dacă e pregătit. I-am spus și lui. E un pas foarte important, la care trebuie să ne gândim foarte bine”, a spus Miruna,

„Eu știu dacă sunt pregătit, eu am vrut să văd cum gândește ea”,a mai spus Cosmin.

„Este absolut normal să-și pună întrebări. Eu cred că sunt siguri și nu prea. Mă agită această situație”, a spus doamna Adriana.

„Dacă mama nu va fi aici când eu voi fi în rochie de mireasă eu nu am cum să zic da. Din tot sufletul îmi doresc să mă căsătoresc cu Cosmin aici, dar nu aș putea să fac acest pas fără ai mei”, a spus Miruna.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.