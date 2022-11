Mireasa sezon 6, 28 noiembrie 2022. Tatăl lui Alex s-a simțit „jignit”, după ce tânărul a vorbit despre el. Ce a spus în live

Tatăl lui Alex a publicat pe rețelele sociale un mesaj alături de o dovadă a unei tranzacții, pentru a demonstra că i-a dat bani fiului său: „Îmi pare rău că Alex face mereu pe victima și afirmă că nu a primit niciun ban de la mine. Ești la Mireasa pentru a găsi jumătatea sau să spui tot felul de minciuni despre mine?”

Tatăl lui Alex a intrat în direct în emisia live de la Mireasa, unde a declarat că și-a ajutat fiul cu bani în trecut.

Tatăl lui Alex a intrat în direct la Mireasa, pentru a clarifica situația

„M-am simțit jignit. Nu am fost și nu mă consider un tată perfect. Am fost un tată pentru el atât cât mi s-a permis. După ce am luat legătura cu băiatul meu pe care îl iubesc enorm, după ce am primit partea mea de bani i-am trimis o mică atenție de ziua lui”, a spus tatăl lu Alex, în timp ce tânărul încerca să-i spună că nu ar emotive să se simtă jignit.

Întrebat ce părere are despre Raluca, tatăl lui Alex a răspuns. „Dacă lui Alexandru îi place și e fericit de persoană, inima sa îi spune. Eu am fost sufletește mereu de Alexandru”.

Citește și: Mireasa sezon 6, 28 noiembrie 2022. Valentin și Deni, deranjați de gesturile apropiate pe care le-a făcut Gabriela față de Viorel

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. (exceptând perioada 28 noiembrie- 1 decembrie 2022, când show-ul se vede doar de la 14:00 la 16:00)

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

Citește și: Mireasa sezon 6, 4 noiembrie 2022. Simona Gherghe le-a cerut fetelor să părăsească platoul. Care a fost motivul

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.