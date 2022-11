Mireasa sezon 6, 4 noiembrie 2022. Rezultatul cursei de eliminare dintre Sebaidin și Andrei. Ce a votat publicul

Fanii show-ului matrimonial au avut la dispoziție o săptămână pentru a răspunde la întrebarea „Ce concurent nu vă mai doriți în casa Mireasa?”. Simona Gherghe a anunțat cum a votat publicul.

Citește și: Mireasa sezon 6, 28 octombrie 2022. Ada, noi încercări de a îl cuceri pe Sebaidin. Ce părere are doamna Dorina

Cum a votat publicul Mireasa. Sebaidin și Andrei au fost la cursa de eliminare

„Votul a fost categoric”, a spus Simona Gherghe. Peste 70% dintre votanți au ales ca unul dintre cei doi băieți să părăsească casa Mireasa. Astfel, publicul a ales ca Sebaidin să părăsească show-ul matrimonial.

„Eu am simțit asta, mă așteptam. Suntem într-o emisiune unde trebuie să-i apreciem pe cei care au reușit să formeze un cuplu și eu nu mi-am găsit pe nimeni aici. Îmi pare rău de un singur lucru: că nu am putut să fiu eu 100% din cauza etichetelor asociate meseriei pe care eu o am. Tot ceea ce aș fi făcut se asocia cu meseria pe care eu o am (n.r. învățător)”, a spus Sebaidin.

„Cumva m-am obișnuit cu mamele, în afară de doamna Ecaterina. Și fetele m-au iubit toate. Și eu le iubesc pe toate”, a spus doamna Dorina.

Citește și: Mireasa sezon 6, 31 octombrie 2022. Ce i-a spus Roxana lui Paul înainte de a părăsi competiția: „Sunt bulversat”

Doamna Dorina a izbucnit în lacrimi la aflarea veștii că ea și fiul ei vor părăsi casa Mireasa.

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.