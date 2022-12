Mireasa sezon 6, 7 decembrie 2022. Cuplurile, șansă să discute fără camere. Doar Alex cu Raluca au fost difuzați, după vot

Alex și Raluca de la Mireasa sezon 6 au primit cele mai multe voturi pentru a li se difuza conversația din cadrul task-ului ”Ultima șansă”.

Simțindu-se mai liberi, cei doi au vorbit despre nuntă și Raluca i-a reproșat mai multe lucruri logodnicului său.

Ce au vorbit Alex și Raluca în ora nedifuzată pe AntenaPlay

”Ok, îmi prezinți o situație. Mergem la București, mergem la Botoșani. Uite, am 200 de invitați, știu unde, știu cum. Să te văd singur pe tine și eu vin frumos, ca o prințesă, nu?! Că așa sunt, nu mi-ai zis tu prințesă? Dar când te văd că... știi ce zic?!”, a zis Raluca când Alex a adus nunta în discuție.

Mai târziu, Raluca se arăta indignată de afirmația lui Alex despre faptul că are încredere deplină în ea. ”Crede-mă că am înțeles... Din moment ce te căsătorești cu mine în 16 zile, am înțeles.”, i-a răspuns băiatul.

Raluca: ”În astea 16 zile se pot schimba multe, vezi și tu ce se întâmplă în casa asta.” Alex a fost deranjat: ”Aș vrea să fii mai optimistă”. ”Sunt realistă”, i-a zis logodnica.

Fata l-a taxat și pentru conflictul cu Paul, când Alex a refuzat să intervină pentru că se temea că va reacționa violent.

”Hai că a fost un task super”, a concluzionat Raluca și Alex nu a fost de acord. ”Când îmi spui chesti de 3-4 ori... Mă asculți și pe mine? Dacă mi-ai explicat o dată, crezi că nu am înțeles?”.

Concurenta i-a spus că e o oră în care nu sunt difuzați pe AntenaPlay și poate să discute mai ”altfel”.