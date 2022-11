Mireasa, sezon 6. Ce a publicat Denisa, la 2 luni de când a părăsit competiția. Ipostaza senzuală în care s-a lăsat fotografiată

Denisa este într-o formă fizică de invidiat, iar susținătorii care au îndrăgit-o în emisiunea Mireasa au putut observa acest aspect pe contul său de Instagram.

Citește și: Mireasa, sezon 6. Primele declarații ale Adei de după eliminare. Deni a avut lacrimi în ochi

Denisa de la Mireasa, imaginea îndrăzneață publicată pe Internet

Tânăra a părăsit competiția Mireasa în gala de pe 23 septembrie 2022, când la cursa de eliminare se aflau Roxana și Inga. Rezultatul cursei a fost uul neașteptat: Roxana câștiga cursa, dar Inga se afla în top 3, cu imunitate, motiv pentru car eultima din clasament, Denisa, a părăsit competiția.

În scurtul său parcurs competițional, Denisa s-a remarcat prin dezinvoltura sa.

Citește și: Mireasa sezon 6, 18 noiembrie 2022. Cum arată clasamentul publicului. Cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii

Ce ocupație a avut Denisa Dumitru de la Mireasa 2022 sezonul 6. Cum s-a descurcat cu banii

După ce a împlinit vârsta de 18 ani, Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 a decis să devină model de videochat, profesie despre care spune că și-a ales-o singură, fără a fi constrânsă de nimeni și de nicio împrejurare.

„Mamei mele i-a fost greu să ne crească singură și la 18 ani m-am întreținut singură, am fost 4 ani model de videochat. Mi-am luat un apartament, mi-am plătit facultatea, mi-am strâns niște bani și trăiesc și acum din ei. Am renunțat la job. Nu am făcut videochat ca să o ajut pe mama, ci că am vrut eu. M-a susținut și a fost acolo. Nimeni nu a avut o problemă cu asta, a fost fix un job. Trăiam din asta”, spune ea despre fostul ei job.

Iată că pentru ea aspectul fizic nu cântărește atât de mult, pe cât o face mentalitatea acestuia. Își dorește un bărbat stabil financiar la care să poată apela dacă ar putea apărea o urgență.

„Nu sunt o fire geloasă. Primul prieten a fost pe la 16 ani și jumătate, a ținut relația până pe la 20. Nu ne mai potriveam, nu ne mai înțelegeam, apoi am avut o relație de doi ani, cred că acolo s-a terminat iubirea. Mă îndrăgostesc greu, durează până găsesc pe cineva.

„Nu sunt o fire geloasă. Primul prieten a fost pe la 16 ani și jumătate, a ținut relația până pe la 20. Nu ne mai potriveam, nu ne mai înțelegeam, apoi am avut o relație de doi ani, cred că acolo s-a terminat iubirea. Mă îndrăgostesc greu, durează până găsesc pe cineva.

Pentru mine bărbatul ideal nu se rezumă la cum arată, mi-aș dori să fie stabil financiar, dar nu mi-aș dori neapărat să mă întrețină. Mi-aș dori să aibă o mentalitate deschisă, să nu fie misogin, să fie respectuos. Să fie mai înalt decât mine, mai mare decât mine. Dacă e mai mare e posibil să fi fost însurat și nu am o problemă cu asta”, a mai spus ea.