Mireasa, sezon 6. Ce a publicat Inga, la scurt timp de la eliminarea din competiție. Are legătură cu fostele colege

Inga a publicat mai multe fotografii cu ea după ieșirea din competiție, dar și din timul participării ei în competiția Mireasa. În una dintre imaginile publicate pe Internet, Inga apare alături de Miruna și de Raluca, fostele ei colege: „Nașa și Ralu”, a scris Inga în dreptul imaginii.

Citește și: Mireasa sezon 6, 5 decembrie 2022. Inga nu mai vrea o relație cu Andrei: ”Nu las nicio portiță”

Ce a publicat Inga pe contul său de Instagram, la scurt timp de la eliminarea din competiția Mireasa

De asemenea, după ieșirea din competiție, Inga a publicat mai multe imagini cu ea, dar și cu locuri și momente.

Citește și: Mireasa sezon 6. Ce a apărut pe profilul lui Andrei după ce a fost eliminat. Legătura cu Inga

Tânăra a fost la un moment dat în Călărași, iar ulterior a publicat pe contul său de Instagram imagini cu băuturi și mâncare, sugerându-le urmăritorilor că are parte de momente de relaxare.

Inga a avut parte de o poveste de dragoste cu Andrei și d eo logodnă care, din păcate, nu a ținut decât câteva ore, pentru că cei doi au avut parte de momente de tenisune și ceartă în camera de hotel, iar cei doi s-au despărțit. Inga a părăsit casa Mireasa cu doar o săptămână înainte de Finală și a mărturisit că singurul lucru pe care îi regretă este că nu îi poate fi alături prietenei sale, Miruna, în Marea Finală.

Ce spunea Inga despre ea la intrare în competiția Mireasa

Inga a vorbit despre ea la începutul sezonului 6 Mireasa.

„Sunt o persoană care crede în Dumnezeu. Cred că e cineva sus care mă iubește, pentru că mereu am fost protejată în anumite relații cu bărbați cu care nu ar trebui să socializez mai departe. Până la 28 de ani nu mi-am întâlnit dragostea cea mare. Au fost doar niște relații care au început din simpatie, au trecut prin dragoste și s-a ajuns la obișnuință. Am avut 3 relații. Prima a durat 4 ani jumate, am crescut împreună și am realizat că odată cu maturitatea ne-am schimbat și noi și dorințele noastre și am ajuns mai mult prieteni decât iubiți.

Cea de-a doua relație a început în Lisabona cu un ucrainean. A fost o relație de 1 an de zile. Cea de-a treia relație a început online. Nu a fost o relație pe interes pentru că eu nu știam că este șeful meu, pentru că nu s-a prezentat. S-a sfârșit acum 4 luni de zile. Am înțeles că mult mai bine sunt singură decât în relația precedentă și simt că sunt pregătită pentru o relație serioasă care să ducă spre căsătorie”, a declarat Inga Rusu, de la Mireasa, sezon 6.