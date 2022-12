Mireasa, sezon 6. Damaris nu și-a putut stăpâni lacrimile în încercarea de a le împăca pe Raluca și Adina

Damaris s-a arătat tristă din cauza conflictelor dintre Raluca și Adina și a vorbit despre momentele în care ele trei au fost foarte unite.

„Eu îmi doresc să fim la fel ca înainte. Mie îmi vine să plâng când mă gândesc cum eram noi toate trei aici. Era fain. De ce lucrurile frumoase trebuie să se strice? De ce să ne certă? gândiți-vă ce unite am fost! Am fost împreună la bine sau la greu! Acum amândouă suferiți! Eu sunt undeva la mijloc pentru că noi am fost toate trei și uite!”, a spus Damaris.

Citește și: Mireasa sezon 6, 13 decembrie 2022. Doamna Adriana a răbufnit în live. Ce acuzații i-a adus lui Paul și cum a răspuns băiatul

„Știu că ești încăpățânată! Dar să știi că contează și merită să ai oamenii alături lângă tine. Fiecare greșește”, s-a adresat Damaris Adinei

„Oameni de calitate”, a spus Adina înainte de a pleca.

„Nu te mai consuma pentru lucruri de genul ăsta! Tu trebuie să te bucuri pentru mine că eu mi-am găsit fericirea! Atâta tot! Mie nu-mi vine să cred că te consumi pentru asta ”, i-a spus Raluca lui Damaris.

Citește și: Mireasa sezon 6, 13 decembrie 2022. Gabriela și Valentin au avut o discuție tensionată, după ce băiatul a comparat-o cu Miruna

Damaris a încercat să le împace pe Raluca și Adina, însă fosta concurentă Mireasa nu a reușit

„Dacă nu vă împăcați până la finalul sezonului vă forțez eu. Eu știu că tu ții la Raluca, dar tu (n.r. Adina) ești încăpățânată!”, a spus Damaris în timp ce era înconjurată de Raluca și Adina

„Bine, dacă eu sunt de vină, Damaris. Nu ai cum să spui că sunt eu încăpățânată”, a spus Adina care a plecat din nou de lângă fosta concurentă.

Damaris a început să plângă în hohote.

„Nu cred că plângi în halul ăsta! Dacă unii oameni aleg să nu mai aibă o prietenie e alegerea lor. N-ai plâns așa nici când ai plecat! Trebuie să te gândești că fiecare e fericit așa cum e”, i-a spus Raluca lui Damaris.

„Damaris, uneori trebuie să mai coborâm și cu picioarele pe pământ”, a spus și Adina din depărtare.

În ciuda lacrimilor și a vorbelor emoționante spuse de Damaris, Raluca și Adina nu s-au lăsat înduplecate și nu și-au adresat niciun cuvânt una alteia.

Citește și: Mireasa sezon 6. Ce spune doamna Flori despre o posibilă căsătorie între Valentin și Gabriela: „Cum e și soarta asta!”

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

Citește și: Mireasa sezon 6, 6 decembrie 2022. ”Nu e fata ta”. Vali, discuție cu doamna Flori după ce Gabriela s-a simțit ”atacată energetic”

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.