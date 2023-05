Mireasa, sezon 6. Detaliul care i-a făcut pe fani să se întrebe dacă Miruna și Valentin sunt împreuna

După cum bine știm, Miruna a părăsit casa Mireasa, sezonul 6, într-o relație cu Cosmin, la scurt timp cei doi anunțau divorțul care a zguduit opinia susținătorilor emisiunii matrimoniale. Cosmin a spus la momentul respectiv că “femeia pe care o iubește iubește pe altcineva”. Au apărut totodată informații despre infidelitate și despre un fost partener al Mirunei, care a revenit în viața sa.

Drumurile lor s-au separat. Tânăra însă a ridicat semne de întrebare cu privire la legătura pe care ar putea să o aibă în prezent cu Valentin, fostul soț al Gabrielei, tânără care în prezent poartă în pântec copilul său. Neînțelegerile și-au făcut loc și în relația lor, lucru ce a dus la destrămarea cuplului și un divorț pronunțat oficial. În vreme ce Cosmin are deja o relație, fosta soție a lui Valentin, Gabriela, preferă să trăiască perioada sarcinii relaxandu-se departe de casă, în vacanțe.

Detaliile peste care greu se poate trece cu vederea. Fanii Mireasa suspectează că Valentin ar avea o legătură cu Miruna

Cu puțin timp în urmă au început să circule pe rețelele de socializare imagini cu Valentin și Miruna în aceeași mașină. La prima vedere, dacă ar putea apărea o coincidență, detaliile ce țin de tapițeria scaunelor autoturismului ar putea fi dovada faptului că cei doi foști concurenți parcurgeau drumul împreună. Fanii show-ului matrimonial au publicat imaginile exprimându-și părerea cu privire la o posibilă legătură.

Până a avea detalii concrete cu privire la o posibilă apropiere a celor doi, vă lăsăm mai jos imaginile care au provocat numeroase reacții și suspiciunea unei relații. Puteți consulta cu atenție imaginile și în GALERIA FOTO. Vă reamintim că Valentin și Miruna au avut blind date la început, în Turcia.

Miruna și Valentin au avut un blind date în Turcia, când erau concurenți în sezonul 6, Mireasa. Ce impresii au împărtășit

Miruna și Valentin, concurenții sezonului 6 Mireasa, au avut ocazia să se cunoască mai bine la un blind date. La scurt timp de la întâlnirea pe nevăzute a celor doi, tânăra a pășit în fața celor 8 băieții și a Simonei Gherghe pentru a face cunoștință cu toți.

Cei doi s-au simțit foarte bine la blind date, unde concurentul nu a scăpat de cele mai mari curiozități ale tinerei. Prima întrebare pe care i-a adresat-o Miruna lui Valentin a fost cea legată de vârsta acestuia.

„Nu știam mai nimic despre el, doar că este antrenor de fotbal și că îi plac copiii. Am făcut o legătură că antrenează copii. Asta m-a atras și de asta l-am ales! (...) Eu îmi doresc un copil în viitori 2 ani.”, a spus Miruna despre motivul pentru care a decis să iasă la un blind date cu Valentin.

Cei doi au abordat diferite discuții, printre acestea se numără și cele legate de fostele relații. Concurentul i-a mărturisit tinerei că s-a concentrat mai mult pe job, motiv pentru care nu și-a mai făcut o relație în ultimul an.

„Sunt pregătită să am o familie, de asta am și venit. Îmi doresc minim un copil, consider că un copil este o împlinire pentru viața mea. Sunt serioasă și știu ce îmi doresc, motiv pentru care am pretenții și de la viitor partener! Tocmai de asta nu vreau să mă grăbesc”, i-a spus Miruna.

Valentin i-a cerut concurentei la acel moment să se descrie pentru a-și face o idee despre modul în care arată aceasta. Tânărul a făcut același lucru la rândul său.

„Sunt un tip foarte disciplinat. Aș vrea ca viitoarea mea parteneră să fie sinceră și matură, o fată deșteaptă”, a mai spus Valentin despre el la blind date.

Întâlnirea cu tânărul i-a surâs Mirunei, atunci. Aceasta a dezvăluit că și-ar dori să îl vadă pe Valentin.

