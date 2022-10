Mireasa, sezon 6. Discuții aprinse în platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii, după nominalizările pentru cursa de eliminare

La cursa pentru eliminare au intrat fata și băiatul cu cele mai multe nominalizări din partea colegilor din casă. Cei doi se află la cursa pentru eliminare cu fata și băiatul aflați pe ultimele poziții în clasamentul publicului. Așadar, până pe 7 octombrie 2022, fanii emisiunii Mireasa pot vota pentru eliminare dintre Adina și Damaris, respectiv Andrei și George.

Damaris a primit cele mai multe nominalizări din partea băieților, iar Andrei a primit cele mai multe voturi de la fete.

Cum și-au justificat concurenții de la Mireasa nominalizările

Concurenții au fost invitați să-și explice alegerea pe care au făcut-o în gală.

„Nu-l văd un băiat stabil. L-am văzut că foarte simplu sare de la o emoție la alta”, și-a justificat Damaris nominalizarea pentru Andrei.

„Motivul pentru care noi nu l-am votat pe Sebaidin a fost Damaris. Altfel, cu siguranță era Sebaidin. Nu m-a deranjat votul nimănui. Ăsta e jocul”, a justificat Raluca. Întrebată de Gabriela Cristea dacă a deranjat-o că Alex, cel cu care ea este într-o cunoaștere a votat-o pe prietena ei, Damaris, tânăra a spus că nu este deranjată: „În astea două săptămâni nici nu știu dacă i-am spus că eu sunt prietenă cu Damaris.

Întrebată dacă a deranjat-o faptul că Gabriela l-a votat pe Alex, Raluca a răspuns: „Nu m-a deranjat. Dar dacă va fi o poliță cu siguranță nu-mi plac datoriile și o să întorc.

Întrebată dacă prin votul pentru Alex a plătit o poliță, Gabriela a răspuns:

„Absolut deloc. Nu am un motiv bine justificat. A fost o alegere foarte grea pentru mine. Așa am simțit. Pe Alex nu am apucat să-l cunosc foarte bine”, a răspuns Gabriela.

„Am nominalizat-o pe Damaris pentru că nu o văd în emisiunea asta. Este foarte schimbătoare”, a spus Andrei despre nominalizare sa.

„Eu am spus: votez strict pe ideea de cuplu sau cunoaștere”, și-a justificat Alex nominalizarea pentru Damaris.

„Eu l-am votat pe Paul. Am vorbit cu Roxana și ea mi-a spus că vrea să continue relația afară să vadă cum decurge. Sunt deranjată de voturile fetelor. M-am simțit foarte rău fiindcă nu mă așteptam. Probabil nu au încredere în relația noastră, dar puteau măcar să ne dea o șansă să vadă că nu este așa cum își închipuie.

Fetele și băieții au făcut nominalizări în gala Mireasa

Fetele și băieții au făcut nominalizări. Nu au putut fi votați concurenții cu imunitate, adică Gabriela, Miruna, Raluca, Cosmin, Valentin și Viorel. De asemenea, nu au putut fi votați nici George și Adina, care au intrat în cursa pentru eliminare pentru că se aflau pe ultimele locuri în topul publicului.

Nominalizările au fost după cum urmează:

Inga l-a nominalizat pe Paul

Cosmin a votat Damaris

Roxana a nominalizat Andrei

Miruna a votat Sebaidin

Deni a nominalizat Andrei

Viorel a votat Damaris

Adina a nominalizat Andrei

Alex a votat Damaris

Valentin a nominalizat Damaris

George a votat Damaris

Raluca a votat Andrei

Sebaidin a nominalizat Roxana

Paul a votat Damaris

Damaris a votat Andrei

Gabriela a nominalizat Alex.

Cele care intră în cursele pentru eliminare sunt ADINA și DAMARIS. În cazul băieților, ANDREI și GEORGE sunt în pericol de a părăsi competiția Mireasa sezon 6. Băieții pot fi votați în Aplicația Antena 1, iar fetele atât în Aplicația Antena 1, cât și pe platforma mireasa.a1.ro.