Mireasa, sezon 6. Gabriela Pițigoiu a vorbit abia acum despre împăcarea cu Valentin Harle. Ce spune despre un al doilea copil

Gabriela Pițigoiu a vorbit despre cum arată viața ei în prezent. Îndrăgita concurentă a sezonului 6 Mireasa a explicat de ce a ținut ascunsă la început împăcarea cu Valentin.

Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle formează din nou un cuplu, după ce au fost despărțiți pe când tânăra era însărcinată. Acum cei doi părinți se bucură să fie alături de micuțul Tudor. Gabriela a explicat acum de ce a ascuns pentru o perioadă faptul că s-a împăcat cu tatăl copilului ei.

Citește și: Mireasa, sezon 6. Gabriela Pițigoiu, apariție la TV. De e a fost la Antena Stars și cine s-a aflat în culise

Gabriela Pitigoiu a vorbit abia acum despre împăcarea cu Valentin. De ce a fost discretă la început si ce spune despre un al doilea copil

„Referitor la întrebarea asta (n.r. dacă ea și Valentin formează, din nou, o familie), cred că am evitat foarte mult să răspund la întrebări de genul acesta și nu din răutate, pur și simplu, am considerat la momentul acela să nu vorbesc despre asta. Așa am simțit eu, dar da, acum suntem bine”, a mai spus fosta concurentă.

Articolul continuă după reclamă

Întrebată dacă are în plan o suriroară sau un frățior pentru Tudor, Gabriela a spus ferm că în viitorul apropiat nu-și dorește un al doilea copil pentru că este gre viața de părinte și intenționează să evolueze și pe plan profesional. Fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa a spus că nu știe dacă va vrea să devină mamă pentru a doua oară peste 4-5 ani, dar în prezent răspunsul e „Nu”.

„Nu, nici nu discutăm despre asta (n.r. că își doresc un al doilea copil). La momentul ăsta, ăsta e răspunsul, spun că nu pentru că e destul de greuț și nu aș mai vrea. Aș vrea să avem mai mult timp pentru noi, să creștem pe plan profesional mai mult și nu știu care o să fie răspunsul peste trei-patru ani, dar nu. Ce pot spune e că mi-am dorit (n.r. o fetiță), dar acum nu. Îmi e suficient cu Tudor”,

Citește și: Mireasa, sezon 6. Gabriela si Valentin, noi imagini cu micuțul Tudor Gabriel. Cum se înțeleg acum cei 2 părinți

Cum a început povestea de dragoste dintre Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle. Cei doi au divorțat când tânăra era însărcinată și s-au împăcat după nașterea băiețelului lor

Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle s-au cunoscut în sezonul 6 Mireasa. Fostul concurent al show-ului matrimonial a fost fascinat de frumusețea tinerei. Așadar, nu a stat prea mult pe gânduri și s-a decis să afle mai multe detalii despre ea.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început timid, chiar pe platourile de filmare ale emisiunii. Aceștia au acordat o șansă relației, după ce și-au dat seama că au lucruri în comun, printre care se numără și sportul.

Parcursul lor în sezonul 6 Mireasa a fost plin de momente fericite și obstacole. Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle au fost la un pas să renunțe unul la celălalt, în urma presiunii și tensiunilor din casă.

În ciuda situațiilor dificile, cei doi au rămas împreună. Mai mult, aceștia s-au căsătorit în Marea Finală a reality show-ului. La scurt timp de la ieșirea din competiție, Valentin Harle a făcut un anunț care a luat pe toată lumea prin surprindere.

Fostul concurent Mireasa anunța că el și Gabriela Pițigoiu au decis să meargă pe drumuri separate chiar în perioada în care tânăra era însărcinată. După ce copilul lor s-a născut, cei doi au rămas în relații bune și în cele din urmă au decis să-și mai dea o șansă unul altuia și s-au împăcat.