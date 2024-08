Mireasa, sezon 6. Gabriela Pițigoiu, apariție la TV. De e a fost la Antena Stars și cine s-a aflat în culise

Gabriela Pițigoiu a fost prezentă la rubrica de sport și sănătate, la Star matinal de la Antena Stars. Fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa a prezentat un antrenament la marginea piscinei.

Fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa a fost prezentă la Star Matinal, unde a prezentat un antrenament pentru abdomen și pentru fesieri. Tânăra a fost însoțită de Valentin și de micuțul Tudor Gabriel, care au privit-o din culise.

Gabriela a prezentat un antrenament intens, bun pentru abdomen și fesieri. De la Sibiu, tânăra a venit și cu niște biscuiți preparați de ea din fulgi de ovăz și banane. Din culise, fiul ei de 11 luni dădea din piciorușe.

„Astăzi am pregătit un circuit pentru abdomen și pentru fesieri. Am venit de la Sibiu și n-am vrut să vin cu mâna goală. Am pregătit niște biscuiței cu emblema Antenei Stars. Am zis că dacă ne antrenăm, să mâncăm și ceva sănătos după. Sper să mă lase bebe”, a spus Gabriela Pițigoiu.

„Bebe face deja jogging la 11 luni. Să vă trăiească!”, a spus Alexia Țalavutis.

Valentin Harle a publicat o fotografie în care apare ținându-l în brațe pe fiul său. El și Tudor au așteptat în culise în timp ce Gabriela a apărut la TV.

Gabriela Pițigoiu a fost întrebată pe rețelele sociale cum arată viața ei în prezent. Pentru a răspunde, fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa a publicat o fotografie în care apare alături de Valentin și de fiul lor.

„Am parte de liniște sufletească și împlinire și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. De când a apărut Tudor în viața mea totul a prins culoare”, a spus Gabriela.

Chiar dacă cei doi nu au confirmat împăcarea, în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Gabriela Cristea și Raluca Preda au spus că cei doi formează din nou un cuplu:

„Vă aduceți aminte de Gabriela?”, a întrebat Gabriela Cristea.

„Până la urmă sunt bine mersi! Sunt împreună”, a spus Raluca Preda.

„Și au și un copil! S-au împăcat. Au fost și la mare împruenă! Mai ales la începutul relației sunt momentele alea, până te calbrezi, în care zici: <<Îmi fac bagajele și mă duc la mama!>>”, a spus Gabriela Cristea.

„Doamne ajută! Să le fie bine!”, a spus Paula Chirilă.

Gabriela și Valentin au petrecut vacanța la mare, alături de fiul său. Fanii Mireasa au fost bucuroși să vadă imaginile publicate de foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa.

Cum a început povestea de dragoste dintre Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle

Gabriela și Valentin s-au simțit atrași unul de altul încă din experiența din Turcia. La primul task al alinierii în spatele Gabrielei se aflau Valentin, Paul și Andrei, iar tânăra l-a ales pe Valentin pentru un date. La al doilea task al alinierii, cel din casa Mireasa, în spatele lui Valentin se aflau Gabriela, Denisa și Deni, iar băiatul a ales-o pe Gabriela. De atunci, cei doi au intrat într-o cunoaștere și au mărturisit că nu s-ar vedea cu nimeni altcineva din casa Mireasa.

După ce au avut parte de date-uri, apropieri și și-au dat seama că au lucruri în comun precum pasiunea pentru sport, a venit și momentul sărutului. Gabriela și Valentin au format al treilea cuplu din casa Mireasa.

Cei doi au spus că formează un cuplu în emisia live de Mireasa de pe 22 septembrie 2022.

În luna noiembrie, Gabriela a fost câștigătoarea task-ului cabinei telefonice și a primit prima noapte la hotel alături de Valentin.

La scurt timp după noaptea de la hotel, Gabriela și Valentin au avut parte de primele momente tensionate în relație, când mama băiatului, doamna Flori, i-a luat pe cei doi într-o ședință și i-a îndemnat să nu se căsătorească în competiție, pentru că ea avea un presentiment că nu se vor înțelege afară. După lacrimi și clipe de tenisune, Gabriela și Valentin au depășit acel moment și a urmat spectaculoasa cererere în căsătorie de la Paris. Fata și-a exprimat dorința de a se logodi la Paris și acest lucru i s-a și întâmplat. Din păcate, după revenirea din Franța, Gabriela și Valentin au avut parte de noi momente grele. Băiatul a observat anumite gesturi de apropiere din partea Gabrielei față de Viorel, motiv pentru care s-a declarat dezamăgit la vremea aceea. Pentru că ușile erau închise și se vedeau doar în emisiile live, a durat câteva zile până să discute și să lămurească situația.

Ultimul moment greu pe care Gabriela și Valentin l-au traversat a fost chiar cu o săptămână înainte de marea Finală Mireasa, când Valentin i-a propus Gabrielei să nu se mai căsătorească în competiție. Valentin le-a cerut susținătorilor să nu îi mai voteze, iar cei doi au fost scoși de pe platforma de vot, iar Gabriela a spus că se simțea ca și cum ar fi fost părăsită la altar.

Gabriela s-a declarat dezamăgită pentru că Valentin a spus că dacă depun actele de căsătorie 100% se căsătoresc în Finală, iar acest gest a determinat-o să spună că ea nu știe dacă își mai dorește relația. Cei doi au avut parte de discuții profunde și au decis în cele din urmă să se căsătorescă în Marea Finală a sezonului 6 Mireasa. În afara casei Mireasa cei doi au divorțat, pe când tânăra era însărcinată.