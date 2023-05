Mireasa, sezon 6. Miruna, mesaj cu subînțeles, la 2 luni de la divorțul oficial de Cosmin: „Verificați dacă vă înșală”

Miruna, fosta soție a lui Cosmin, a publicat pe contul ei de Instagram un citat cu care rezonează. Fosta câștigătoare a sezonului 6 Mireasa și Cosmin au divorțat oficial pe 9 martie. Despărțirea lor s-a produs la foarte scurt timp de la nunta din finala Mireasa, când băiatul a descoperit în telefonul fostei partenere mesaje trimise către „Luță”, bărbatul care i-a trimis flori în prioada în care ea era concurentă. Citatul postat de Miruna se referă la înșelatul în relații, gest cauzat de nefericire.

Citește și: Mireasa, sezonul 6. Cosmin și noua lui iubită, ipostaza tandră în care au apărut pe internet. Ce mesaj a scris fostul concurent

Ce a publicat Miruna, la mai bine de 2 luni de la pronunțarea divorțului de Cosmin

„Toți vă verificați persoana dacă vă înșală, dar niciodată nu verificați dacă persoana este fericită”, este mesajul pe care Miruna, fosta soție a lui Cosmin l-a publicat pe contul ei de Instagram.

Citește și: Miruna a răbufnit pe internet, după ce a fost din nou întrebată despre Cosmin și actuala lui iubită. Ce a putut spune

Miruna a recunoscut că l-a înșelat pe Cosmin cu fostul ei partener

Miruna, câștigătoarea sezonului 6 Mireasa, a recunoscut că infidelitatea ei a fost cauza separării de Cosmin, după ce acesta din urmă a văzut mesajele dintre ea și fostul ei partener, Luță. Tânăra a motivat decizia ei cu faptul că s-a simțit nefericită în mariajul cu Cosmin.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine.

La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericită, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic. Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (..)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni.

Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț Și eu sufăr”, a declarat Miruna despre separarea de Cosmin.