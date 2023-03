Miruna a răbufnit pe internet, după ce a fost din nou întrebată despre Cosmin și actuala lui iubită. Ce a putut spune

Miruna și Cosmin de la Mireasa, câștigătorii sezonului 6 al show-ului, i-au convins pe telespectatori că merită marele premiu și nunta mult visată. Cu toate acestea, tinerii s-au despărțit la scurt timp de la căsătorie, motivul fiind infidelitatea din partea Mirunei.

Fosta concurentă a recunoscut că a avut un schimb de mesaje cu fostul ei partener, Luță, după ce și-a dat seama că ar mai avea sentimente pentru acesta. Cosmin a aflat și a decis să plece de acasă, ambii punând punct poveștii lor de iubire.

Miruna de la Mireasa a vorbit despre Cosmin și actuala lui iubită. Ce a spus

Recent însă, Cosmin s-a afișat la brațul unei noi domnișoare care i-a furat inima, cei foi formând deja un cuplu asumat. După ce a fost asaltată cu întrebări despre relația dintre fostul ei soț și noua lui iubită, Miruna a răbufnit pe internet, dezvăluind ce crede cu adevărat despre cel care i-a fost partener.

El și Miruna au mers pe drumuri separate, iar Cosmin și-a refăcut viața amoroasă alături de Andreea, o tânără în vârstă de 22 de ani. Admiratorii emisiunii și-au dorit să afle părerea Mirunei despre noua relație a soțului ei, iar fosta concurentă de la Mireasa nu a ezitat.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, organizată pe Instagram, Miruna a dat de înțeles că este complet dezinteresată de subiect, iar pentru ea Cosmin nu mai există.

„Ce părere ai despre Andreea și Cosmin, sunt foarte delicioși împreună!'', i-a scris un fan Mirunei, iar răspunsul ei nu a întârziat să apară.

'„De regulă, am păreri legate de lucruri și persoane de care mă interesează. Deci, cine sunt Cosmin și Andreea?'', a fost răspunsul neașteptat și ușor acid dat de Miruna pe contul ei personal de Instagram.

Miruna a explicat de ce l-a înșelat pe Cosmin

Miruna și Cosmin, câștigătorii sezonului 6 de la Mireasa, s-au despărțit după doar o luna de căsnicie, după ce tânăra a recunoscut că și-a înșelat partenerul la scurt timp după ce a părăsit competiția.

„Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult.

Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr. A plecat Cosmin din chirie. Ai mei ca niște părinți sănătoși sunt alături de mine. Ei nu mă condamnă. Asta am simțit. Este clar că nu mergem mai departe. Nu am acceptat o discuție pentru că mă doare prea rău. Vom discuta despre actele de divorț. Știu clar că Cosmin este rănit.

Nu a fost ceva voit, dar nu am putere. Nu am intrat în posesia banilor. Nu am jucat teatru pentru bani. Vreau să fie clar pentru toată lumea. Nu e vorba de bani, nu am jucat un teatru. Noi vom divorța. În momentul de față nici eu nu știu exact ce îmi doresc”, a declarat Miruna de la Mireasa, la momentul respectiv.