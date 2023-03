Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6 au divorțat în mod oficial. Ce a transmis fosta concurentă în mediul online

Miruna și Cosmin de la Mireasa au divorțat în mod oficial, iar anunțul a fost transmis chiar de către fosta concurentă, pe contul personal din mediul online. Deși au format cuplul preferat al telespectatorilor și au câștigat și marele premiul al sezonului 6, cei doi s-au separat la doar o lună de la căsătorie, în urma infidelității Mirunei.

Cosmin nu a putut trece cu vederea faptul că Miruna a vorbit cu fostul ei partener, pentru care se pare că încă ar mai fi avut sentimente, astfel că ruptura a fost inevitabilă. Vestea i-a uimit pe fanii emisiunii Mireasa, care i-au îndrăgit pe cei doi concurenți încă din prima clipă.

Miruna și Cosmin au făcut astfel pașii necesari pentru divorț, iar instanța s-a pronunțat în decursul acestei zile. De astăzi, cei doi nu mai figurează în acte drept soț și soție și sunt liberi să își refacă viețile. De altfel, Cosmin s-a afișat deja cu noua lui iubită, încă de dinainte ca divorțul să fie pronunțat în mod oficial.

Anunțul a fost făcut de Miruna pe contul personal de Instagram, acolo unde a mărturisit că a revenit la numele ei de dinainte de căsătorie. „Domnișoara Gheorghe a revenit de azi”, a fost mesajul simplu trasmis de către fosta concurentă, în dreptul unei fotografii personale.

Miruna a recunoscut că l-a înșelat pe Cosmin cu fostul ei partener

Miruna, câștigătoarea sezonului 6 Mireasa, a recunoscut că infidelitatea ei a fost cauza separării de Cosmin, după ce acesta din urmă a văzut mesajele dintre ea și fostul ei partener, Luță. Tânăra a motivat decizia ei cu faptul că s-a simțit nefericită în mariajul cu Cosmin.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine.

La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericită, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic. Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (..)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni.

Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț Și eu sufăr”, a declarat Miruna despre separarea de Cosmin.