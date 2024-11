Mireasa, sezon 6. Sebaidin și Damaris, apariție surprinzătoare. Cum s-au pozat cei doi tineri care au fost într-o cunoaștere

Damaris, Sebaidin și Adina din sezonul 6 Mireasa s-au întâlnit și au publicat imagini pe rețelele sociale. Cei care îi urmăresc pe rețelele sociale s-au bucurat să-i vadă în această formulă.

Fanii Mireasa s-au bucurat să-i vadă pe Damaris și pe Sebaidin în aceeași fotografie. Cei doi nu au spus dacă este vorba despre o prietenie sau ceva mai mult, însă oricum întâlnirea lor arată că au trecut peste neînțelegerile de care au avut parte în casa Mireasa.

Fanii Mireasa au reacționat în dreptul imaginilor publicate de Damaris pe Instagram.

Sebaidin și Damaris, întâlnire surprinzătoare. Cum au apărut cei doi foști concurenți Mireasa, care au avut o cunoaștere în casă

„Preferatii mei”, „Fericiți de v-am vedea mereu împreună”. „Ce vedem noi aici? Felicitări!”, „Să sper la o posibilă relație între voi? Ce e menit să se întâmple se va întâmpla la momentul potrivit”, sunt câteva dintre comentariile primite de Damaris în dreptul imaginilor.

Damaris și Sebaidin au fost concurenți în sezonul 6 Mireasa și încă de la începutul competiției au simțit o chimie unul față de celălalt și au intrat într-o cunoaștere. Lucruruile au început să meargă prost între ei de la discuțiile despre religie. Cei doi au întrerupt cunoașterea, iar băiatul s-a apropiat de Ada, care intrase în competiție. La un moment dat, Damaris a fost eliminată, iar Sebaidin i-a făcut rechemare, însă aceasta n-a acceptat.

„Am rămas puțin surprinsă. Nu mă așteptam să mă cheme în direct. Într-un fel îmi dădeam seama că are gândul la mine. În același timp semnul meu de întrebare e că imediat după ce am ieșit din emisiune el mi-a zis că am fost o simplă colegă. Mai știi când mi-ai zis că mi-e frică să nu fiu lăsată brusc? Acest lucru mi-ai făcut tu. Mi-ar fi frică să intru într-o cunoaștere din nou cu tine. Dacă își aduci aminte când a intrat Ada în competiție am venit la Capricii și te-ai uitat la mine cu un zâmbet larg și mi-ai spus că sunt foarte frumoasă și apoi toată seara ți-ai petrecut-o cu Ada și mi-au spus fetele că ai și îmbrățișat-o. Îmi doresc să mă faci să înțeleg ce ai tu în suflet. Cum a intrat o altă fată a sărit într-o cunoaștere cu dânsa”, a spus Damris atunci.

După emisiune, Sebaidin a fost o perioadă semnificativă într-o relație cu Ada, însă cei doi s-au despărțit.