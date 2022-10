Mireasa sezon 6. Tensiuni în casa fetelor. Deni și Ada au ajuns să „se confrunte”. Care a fost motivul discuției aprinse

Deni și Ada au avut o scurtă discuție în care și-au spus câteva vorbe direct. Motivul pentru care acestea au ținut să își arunce replici dure a fost cafeaua de de dimineață pe care Ada a pregătit-o.

Deni și Ada de la Mireasa sezonul 6, discuții tensionate. Cum au reușit să rezolve „cearta”

Deni și Ada au avut parte de un conflict în casa Mireasa, din cauza cafelei. Cele două și-au aruncat vorbe grele, fără bariere. În primă fază, acestea s-au vorbit de rău pe la spate, dar după și-au spus în față ceea ce le deranjează.

„Mulțumesc, Ada”, îi spune Miruna.

„Că ți-am făcut cafea? Nu avem bun simț. Frate! Venim de la cuca măcăi, nu am auzit de educație”, spune Ada despre Deni.

„Ce tensiuni am avut de dimineață, ba cu Miruna, ba cu Ada. M-am dus în bucătărie și am vrut cafea, am întrebat cine face cafea, Miruna nu știa. Întreb o dată, întreb de două ori. Nu a răspuns Ada. Mi-am pus un pic de cafea, dacă iei ăla se oprește și a început Ada să urle - las-o acolo! Ce ar fi să stau acum să împartă ea la cine vrea ea. E scandalagioacă din ce am observat”, spune Deni despre Ada.

Iată ce discuție au purtat fetele față în față:

„Ada, am înțeles că sunt o persoană fără bun simț. Am întrebat, dar să știi că aceea era cafeaua mea personală. Nu mi-aș permite să te fac fără bun simț. Și eu am zis de tine că ești scandalagioaică și am vrut să văd”, îi spune Deni.

„Da, dimineață ai fost. Doar te-am văzut punând din cafeaua aia care nu era gata, cred că e normal să iau prima dacă o fac eu. Te-am văzut luând cana aia și m-am enervat. Aia a fost situația. Am zis că vii de la cuca măcăii și nu ai bun simț”, spune Ada.