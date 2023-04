Mireasa sezon 7, 10 aprilie 2023. Dani a vrut să facă pace cu Irina. Cum a reacționat doamna Loredana

Hatice și Irina au avut discuții aprinse cu doamna Loredana, iar Dani a vrut să pună capăt acestor tensiuni.

„Mă gândeam să mergem să vorbim, să facem pace, să stăm liniștiți”, le-a spus Dani mamei și iubitei sale.

„Mi-au spus că cu mine nu au nimic. Le-am spus că nu mă bag în nimic, dar că se rezolvă lucrurile cu respect”, a spus Daiana.

Ce au discutat Dani și Irina, după conflictul dintre fată și doamna Loredana, din casa Mireasa

Dani a mers la Irina pentru a avea o discuție.

„Vreau să-ți spun că nu am nimic cu cuplul Daiana și Dani. Eu ce am, am cu doamna Loredana”, i-a spus Irina lui Dani.

„Eu vreau să-ți cer scuze pentru ce am zis până în gală (n.r. că abia așteaptă să plece Irina din casă)”, a spus Dani.

„Eu nu-ți promit că nu o să mai am ieșiri cu doamna Loredana. Eu nu o să mă duc să-mi cer scuze”, a spus Irina, care a început să plângă.

„Eu îți promit că nu o să mai auzi că vorbește cu tine. Dacă vrei să încerci și tu să nu o mai ironizezi”, a spus Dani.

„Eu am încercat să mă înțeleg cu dânsa, chiar și după ce m-a rănit. Eu îți promit că o ignor”, a spus Irina.

„Fiecare crede că are o parte de vină și am rugat-o să nu vă mai uitați una de alta”, a spus Dani, spre nemulțumirea lui Dani.

„Eu asta fac. Nu mă bag în discuții. Faci niște discuții fără sens. N-am dat curs la nimic. Tu te-ai dus să-ți ceri scuze pentru reacția ta din gală. Te-ai băgat ca musca în lapte”, a spus doamna Loredana.

„Intenția mea a fost să fie liniște în casă. Fără ironii, fără vorbe”, a spus Dani în emisia live de Mireasa, de pe 10 aprilie 2023.

Irina, în lacrimi la petrecerea Mireasa

În timpul petrecerii de sâmbătă seara Irina s-a retras singură în baia fetelor, iar apoi a avut o discuție cu Oana Radu, interpreta serii. Irina nu și-a putut stăpâni lacrimile

„E doar o stare. Trece”, a spus Irina.

Irina avea o discuție cu lacrimi în ochi cu Maria

„Eu nu înțeleg ce fac eu aici? N-am nici haine. Și voi sunteți un cuplu. Și Vlad cu Cătălina. Nu pot să stau cu voi. Nu e vorba că am nevoie de cineva, dar mă simt în plus.

Și doamna Ana a ținut să o încurajeze pe Irina, spunându-i că publicul o place așa cum este:

Chiar e ciudat. Aici e pentru cupluri, pentru dragoste.

„Am avut o stare pentru că eu mental eram plecată din casa Mireasa”.

„I-am zis că nu avea rost să meargă să dicute cu Irina despre mine pentru că oricum ne ignorăm. Suntem 21 de caractere. Nu putem să rezonăm toți”, a spus doamna Loredana în emisia live.

