Mireasa sezon 7, 16 ianuarie 2023. Cine este Alex Macarie. Tânărul avut o relație cu mama fostei iubite

Alexandru Macarie are 26 de ani, vine din Tulcea. Are 1,66 înălțime și 56 de kilograme. A lucrat în vânzări și-a dat demisia recent de la o companie care furnizează gaze și energie electrică. A mai lucrat, în trecut și în domeniul bancar. Până la 17-18 l-au întreținut părinții, iar apoi s-a angajat.

„Provin dintr-o familie normală. La 4 ani a fost un moment critic când tatăl meu a suferit un atac vascular cerebral. Anul trecut în luna marte tatăl meu a ales să se ducă în ceruri. Am simțit ca o bucată care se sfâșie din mine.

Până la 12 ani eram plinuț, apoi am decis să slăbesc și să fac poze. Îmi place extrem de mult să pozez și să dansez.

Despre parcursul amoros, Alex Macarie a vorbit cu nonșalanță. Tânărul de 26 de ani a spus că are „destulă experiență ca bărbat încât să-și dea seama ce femeie vrea lângă el”.

Alex Macarie de la Mireasa, sezonul 7 a vorbit despre trecutul amoros

„Am avut 4 relații. 3 dintre ele au fost de scurtă durată, iar ultima a fost 3 ani, Am fost cu o femeie mai matură. După ce am aflat că fiica m-a înșelat, presupun că mama a încercat să mă consoleze, dar din prea multă consolare s-a ajuns la o relație. Am fost amant timp de 3 ani de zile. Între mine și doamna căsătorită a fost o diferență de 10 ani.

Alex Macarie spune că a venit la Mireasa pentru a-și găsi jumătatea și și dorește să se căsătorească în Finală.

După această relație viața mi s-a schimbat la 180 de grade. Încerc să caut maturitatea lângă mine, nu mai accept copilăriile unor domnișoare. De-asta am venit la Mireasa. Să-mi întemeiez o familie. Mi-aș dori doi copii. Fata potrivită ar trebui să fie brunetă, mai scundă sau cât mine. Să fie cu fruntea sus când iese cu mine în oraș. Contează să fie matură”

