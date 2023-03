Mireasa sezon 7, 22 martie 2023. Daiana a plâns după ce a făcut dezvăluiri din intimitate. Mama ei a intervenit telefonic

”La 15 ani să-ți pierzi virginitatea într-o remorcă...”, a zis doamna Loredana. Doamna Ana a susținut că acest lucru te poate marca, mai ales că diferența de vârstă era 10 ani.

Mamele au votat perechea numărul 7, adică Dani și Daiana. ”Am decis că e o dezvăluire destul de important. O asemenea experiență te poate marca într-un fel sau altul. Poate rămâne o traumă pentru toată viața”, a afirmat doamna Loredana.

Dani a fost foarte fericit că a câștigat task-ul. Roberto a fost uimit să afle secretul fetei: ”În remorcă, bă?”. Băieții au râs serios pe tema asta.

Daiana nu a fost fericită că a câștigat, ci a plâns. ”Aș vrea să-ți zic felicitări, dar nu îmi iese”, i-a zis mama. Aceasta a mers și a luat-o în brațe.

În emisia live din 22 martie 2023, Roberto și-a cerut scuze pentru glumele făcute. Curând, mama concurentei a intervenit telefonic.

”Nu știam de povestea asta. Nu știu cine este bărbatul. Vă dați seamă, dacă știam acționam altfel. Luam măsuri. Nu am aflat. E prima dată când aflu. Foarte puține lucruri am știu, practic doar relațiile pe care le-a avut. Când a avut prima relație, am bănuit că și-a început viața intimă. Am discutat cu ea, știam, dar cu chestia asta la 15 ani nu am știut. Nu mi-a povestit”, a povestit mama Daianei.

”A fost o chestie în copilărie, care s-a întâmplat atunci...”, a răspuns Daiana întrebată de ce nu a povestit despre acel episod.

Daiana și-a cerut scuze părinților pentru că au aflat acest lucru despre ea în aceste circumstanțe. ”Orice s-ar întâmpla, noi suntem alături de tine”, a mai adăugat mama fetei.

Cei doi au renunțat la minutele de intimitate maximă și doar au dormit împreună în casa băieților. Gabriela Cristea a anunțat că mamele trebuie să aleagă un cuplu pentru a se bucura de premiul pe care cei doi l-au refuzat.

Mamele au decis ca Andrei să primească cele 20 de minute fără camere. Doamna Loredana a argumentat că povestea tânărului a stârnit hohote de râs.

Mărturisirile făcute de Dani și Daiana sunt greu de reprodus. Fata a rememorat un episod din relația toxică: ”Ajungeam să ne batem, să dăm unul în altul. I-am dat o sticlă în cap”.

Dani: ”Fata aceea era un pic mai neconformistă. Ea accepta și orice îi venea în cap. La final, eu când am terminat, ea a zis să... Am tras mașina pe marginea drumului, ne-am spălat cu cola.”

Daiana a plusat. A spus că avea 15 ani și a întreținut relații intime în aceeași mașină cu un alt cuplu. O pereche în partea din față a mașinii, a doua pereche în partea din spate. Atunci fata își și pierdea virginitatea.

Și Dani a făcut noi dezvăluiri, așa că a povestit că a făcut schimb de partenere cu prieteni de ai lui.

