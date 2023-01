Mireasa sezon 7, 25 ianuarie 2023. Hatice a spus în direct că nu voia să mai meargă la date cu Bogdan. Reacția lui

Bogdan s-a grăbit și a spus că nu mai e interesat de Hatice, după ce ar fi înțeles că fata nu îl place. Ulterior, el a părut să se răzgândească.

Cum aveau un mic dejun, Simona Gherghe i-a întrebat dacă vor să mai beneficieze de acestă întâlnire.

Hatice a spus în direct că nu voia să mai meargă la date cu Bogdan. Reacția lui

Bogdan a afirmat că el e dornit să o cunoască pe fată, iar aceasta s-a amuzat pe seama nehotărârii lui.

Ea a zis că ar fi vrut să nu mai meargă pentru că, deși Bogdan arată bine, caracterul său nu îi e pe plac.

Tânărul a reacționat ok și a precizat că poate renunța la această întâlnire, fără probleme, dacă concurenta de la Mireasa sezon 7 nu dorește să participe. Mai multe detalii în materialul video din GALERIA FOTO.

Cine este Bogdan de la Mireasa sezon 7

Bogdan Ene de la Mireasa sezon 7 vine din Galați, are 24 de ani și se consideră foarte sociabil. Bogdan are 5 frați mai mari și o soră înfiată, mai mică. El a rămas singurul neînsurat.

Adolescența a debutat pentru Bogdan cu un incident nefericit. „În clasa a opta un consătean a dat cu bicicleta peste mine, piciorul meu a fost rupt de tot. Un an de zile am stat în pat și nu am mai putut continua la liceu. Am renunțat definitiv și m-am gândit ca după ce ies din această emisiune să mă înscriu la liceu”. La 17 ani m-am angajat ca picol. Am evoluat ca ospătar. Am fost și câteva luni junior bucătar, apoi am fost și șef de sală”, a povestit Bogdan.