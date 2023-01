Mireasa sezon 7, 27 ianuarie 2023. Cine sunt Simona și Ionuț, noii concurenți. Băiatul intră cu mătușa Ana

Ionuț și Simona sunt noii concurenți de la Mireasa sezon 6. Iată ce poveste au tinerii care au intrat în competiție pe 27 ianuarie 2023.

Cine este Ionuț de la Mireasa sezon 7

Ionuț are aproape 25 de ani și a venit cu mătușa Ana. ”Sunt o fire foarte zâmbăreață, îmi place să ajut oamenii, chiar dacă m-au dezamăgit.”, a spus băiatul.

El mai are trei surori și spune că a fost un copil năzdrăvan. ”Părinții sunt divorțați de un an și jumătate și pot să spun că au făcut o alegere bună”, a susținut el, care zice că a fost afectat de despărțire.

La 18 ani, a plecat la muncă în Spania și acum este șofer. ”Îmi doresc să cumpăr câteva dube, să fac o firmă a mea. Îmi doresc o familie, o femeie care să țină la mine așa cum sunt, să fie sinceră, deschisă, modestă. Nu m-ar deranja să aibă operații. Am avut o singură relație, restul au fost încercări. Relația s-a terminat acum 2 ani și ceva pentru că a intervenit gelozia. Veneam de la muncă, mereu cu ceartă, cu ceartă”, a povestit concurentul.

Ionuț spune că cel mai mare defect al său e că pune prea mult suflet. Mama nu a putut veni, așa că e însoțit de mătușa Ana. El spune că-și dorește două fetițe.

Din casa Mireasa, este atras de o fată care este mereu cu zâmbetul pe buze.

Cine este Simona de la Mireasa sezon 7

Simona are 28 de ani și își dorește o familie. Noua concurentă de la Mireasa este agent de vânzări și spune despre ea că este o persoană calmă.

Simonei îi place să călătorească și spune că are o viață foarte frumoasă. ”Părinții mei au 32 de ani de căsnicie și asta vreau și eu. Inclusiv dacă trecem prin situații mai dificile, să rămânem acolo. Am avut două relații, una de 4 ani, alta de 3 ani. Cea de 4 ani era relația perfectă, el spune că ne certăm. După un interval de 2 săptămâni, am mers să iau lucrurile de acolo. Nu i-am cerut o explicație, nu cred că avea rost”, a povestit Simona.

Simona este atrasă de unul dintre băieții din casa Mireasa.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.