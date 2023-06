Mireasa sezon 7, 27 iunie 2023. Andrei a vorbit cu părinții lui. Cum explică de ce a zis: ”Spune-i lui tata să mai tacă”

De ziua sa, Andrei de la Mireasa sezon 7 a vorbit la telefon cu părinții săi. La un moment dat, el i-a zis tatălui să tacă.

Andrei a vorbit cu mama sa, iar la un moment dat a intervenit și tatăl. După ce i-a mulțumit pentru că i-a zis ”la mulți ani”, acesta a rugat-o pe mama lui să-i transmită ”să mai tacă”.

Andrei a vorbit cu părinții lui. Cum explică de ce a zis: ”Spune-i lui tata să mai tacă”

”Mă bucur că m-ai sunat. Te pup și te iubesc, aveți grijă”, a afirmat Andrei în timpul conversației cu mama sa. ”Și noi vă iubim pe voi, să aveți grijă de voi, să ne întâlnim sănătoși.”, a răspuns mama concurentului.

Atunci a intervenit și tatăl lui Andrei: ”La mulți ani, Andrei, din partea noastră.”. ”Mulțumesc, tată”, a venit răspunsul băiatului. Tatăl lui a continuat să spună ceva: ”Toate cele bune Simonei”.

”Spune-i lui tata să mai tacă puțin că nu aud”, a afirmat Andrei. Ulterior, el a explicat de ce a spus aceste cuvinte.

”Da, el mereu face așa (n.r. intervine), intră peste mama. E enervant când intervine așa. Nu lasă omul să comunice până la capăt. De fiecare dată, intervine și na... Cu toate că eu țin la el, dar am așa ceva, mai rece, față de el. Așa am fost. Probabil ce am trăit în trecut. Sunt puțin mai rece. Îl iubesc și pe el destul de mult. Eu voiam să o aud pe mama. Dacă voia să vorbească și el, putea să ia telefonul să vorbească așa mai... Deși nu știu cum să zic, îmi apreciez mult părinții, mai ales pe mama. Pe tata nu-l iubesc atât de mult ca pe mama”, a explicat el după ce a conversat telefonic cu părinții.

